國民黨宜蘭縣長初選今（28）日結果出爐，立委吳宗憲打敗在地經營的宜蘭縣議長張勝德。對此，民眾黨參選人陳琬惠也火速發聲明表示，恭喜吳宗憲於國民黨內初選民調中勝出。陳琬惠強調，民眾黨與國民黨彼此最大的共識就是「拿下宜蘭縣長這一局」。陳琬惠表示，藍白合作的原則與時序都不會改變，必須依照既定三階段穩健推動，而非倉促談人選。第一階段是形成共同政見，第二階段則是簽訂正式政黨合作協議，第三階段，在合作架構確立後，如仍有競爭情形，將依遊戲規則處理，整合出最強組合，確保程序公開、公平、透明。陳琬惠說，民眾黨與國民黨彼此最大的共識只有一個，就是「拿下宜蘭縣長這一局」，她絕對有信心在公平機制下成為最強候選人，帶領改革力量為宜蘭開創新局。陳琬惠最後表示，如同即將到來的世界棒球經典賽，日韓比賽的結果不會影響我們想晉級的決心，我們會與中華隊一起加油。