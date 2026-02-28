我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊今日搭乘專機飛往日本宮崎。隊長陳傑憲(圖)在出發前霸氣宣告「3月10日台灣不見」，誓言帶領全隊殺進美國邁阿密決賽。（圖／記者朱永強攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)開打在即，中華隊大軍今（28）日正式啟程飛往日本宮崎。甫接任體育部部長的奧運羽球雙金得主李洋，以「過來人」身分現身力挺；而中華隊隊長陳傑憲更發表了宛如背水一戰的悲壯宣言，霸氣喊出「3月10日不會在台灣見」的宣言，誓言帶領球隊殺進美國邁阿密決賽。穿上這件球衣的壓力究竟有多沉重？這點無人比奧運雙金男神李洋更清楚。從國訓中心開訓到今日的機場送機，身為體育部長的李洋堅持全程參與。他在致詞時感性表示，自己非常清楚站在場上時所背負的「不只是球衣，還有全台灣人的期待與無形壓力」。對於這批願意挺身而出、代表國家接受嚴峻挑戰的教練與選手，李洋表達了最崇高的敬意。「我相信所有國人，都會成為你們最堅實的後盾！」李洋承諾，體育部絕對會全力支援，他本人更將親赴現場，在看台上與國人一起成為中華隊的最強應援。接下象徵全台球迷期盼的重擔，中華隊隊長陳傑憲在出發前坦言：「這是一趟很艱難的旅行。」面對WBC世界級強權的夾擊，陳傑憲毫無畏懼地表示，球隊已經準備好背負國人的期待踏上東京巨蛋，「這不是一件容易的事情，但希望我們能夠身負重任，在這次賽會中全力以赴，拿下最好的成績。」呼應中職會長蔡其昌先前的「回程包機不要搭」言論，陳傑憲在致詞最後也展現了破釜沉舟的超狂決心。他對著全場媒體與球迷霸氣宣告：「就像會長講的，希望3月10號的時候，我們不會在台灣見！」中華隊的目標絕對不只是預賽過關，而是要殺進WBC八強，直接從日本飛往美國邁阿密。