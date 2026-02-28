我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市前鎮、小港區市議員參選人黃敬雅27日晚間展開一場極具震撼力的「四人聯合車隊掃街」，展現出跨世代、跨領域的團結氣勢！由高雄市長參選人賴瑞隆陪同黃敬雅，立法院榮譽顧問陳柏惟擔任宣傳車麥克風手，市議員邱俊憲則親自坐上駕駛座掌舵，三位政壇前輩各司其職，全力推薦最有戰力的女性新人黃敬雅。賴瑞隆表示，黃敬雅有新世代的拚勁與細膩的觀察力，是守護地方建設、為鄉親爭取權益的最佳人選，由她來接手服務使命，絕對能讓鄉親的需求獲得最好的照顧。車隊在街道上引起熱烈注目，不僅有賴瑞隆坐鎮，更邀請到超人氣的陳柏惟擔任「麥克風手」，用極具渲染力的聲音向廣大鄉親懇託，呼籲全力支持敢言、肯拚的黃敬雅。而宣傳車駕駛座上的隱藏焦點，則是為黃敬雅「掌舵」開車的市議員邱俊憲。這種由現任議員親自駕駛、資深前輩與人氣戰將護航的超高規格組合，顯現出高雄隊對於黃敬雅這席即戰力的重視。車隊掃街過程中，黃敬雅與賴瑞隆、陳柏惟、邱俊憲四人默契十足，朝氣蓬勃地向路過民眾鞠躬致意，展現十足的親和力。不少在地鄉親看見這組最強陣容，紛紛停下腳步、打開窗戶揮手致意，現場氣氛相當高昂。陳柏惟強調，黃敬雅是不可多得的優秀女戰將，這場四人合體的車掃，就是要讓鄉親看到高雄隊團結守護前鎮小港的決心。面對前輩們的全力相助，黃敬雅表示，心中充滿感謝。身為前鎮小港的新人，她會秉持服務傳承的精神，接下賴瑞隆委員對這塊土地的責任，將鄉親的大小事放在心頭。未來進入議會後，她會發揮最強戰力，為婦幼、為弱勢、為在地建設爭取最大資源。黃敬雅強調，前輩們的力挺是對她最大的鞭策與肯定。在初選最後衝刺階段，她會帶著這份團結的力量，腳踏實地走遍每個角落。她也誠摯懇請前鎮、小港的鄉親朋友，電話民調唯一支持最有戰力、最能落實服務傳承的女性新人黃敬雅，讓新世代的力量進入議會，為高雄的未來繼續打拚。