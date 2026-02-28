我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（28）日出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」時表示，228事件是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關；他提到，令人遺憾，在經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，許多證據是被系統性毁滅，國安和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，「誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力」。適逢二二八事件79周年，賴清德上午赴高雄市立歷史博物館前廣場，出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」，包含行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、文化部長李遠、高雄市長陳其邁等人出席。賴清德指出，228事件是二次世界大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件，而228事件長時間成為禁忌，社會不知真相，受難者以及家屬，更加含寃受屈，活在黑暗的角落，別說「平反」，連說都不敢說，因此，228事件是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關，但是228事件加上戒嚴時期白色恐怖，確實驅動了台灣人民追求當家做主的民主意志。賴清德說，一直到80年代，經過40年久，民主的力量才終於匯聚有成，民間團體開始行動，由歷史可以清楚看出，感謝民進黨前輩自從創黨以來，便結合公民團體以及社會大眾，一路陪同受難者和家屬，走過那段風雨的日子，並堅定推動國會全面改選、總統直選，廢除黨禁、報禁、刑法一百條，追求百分之百的言論自由，「不管在野或執政，追求民主自由、守護人權，一直是民進黨存在的價值」。賴清德也細數，戒嚴解除，政治民主之後，政府對於228事件也開始採取正面的行動，而他去年第一次主持228中樞紀念儀式，有三項宣示，包含加速政治檔案開放，追查真相、政府會進一步落實轉型正義、避免類似二二八不幸事件歷史重演。賴清德提到，他上任後，已要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式再次逐一清查其中的政治檔案，國安局經過一年四個月的自主清查，這個月已經將國安局在戒嚴時期、1992年以前、再查出超過5萬件的政治檔案全數解密，再加上國安局從2000年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過14萬件的政治檔案，都秉持「一件不留、一字不遮」的原則，完整開放，包括跟林宅血案有直接或間接相關的檔卷，也都在這次和歴年清查中，已經全數解密，這是政府追求真相的重要一步。賴清德指出，令人遺憾的是，在經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其從促轉會或監察院等調查報告，能看到，當年許多證據是被系統性毁滅，國安和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究，才能夠應用。不過，賴清德質疑，兇手是在林宅被嚴密監控的情況下進行謀殺，而情治單位的檔案，竟然可以在黨國時期就被系統性銷毁，誰能夠銷毁檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？，這都突顯了當年威權政府是如何用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使有許多證據已經被銷毁，但「國家機器的介入與掩蓋」本身就是一個不容抹滅的真相，相信大家都很清楚。賴清德說，對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，感謝文化部已經啟動審議程序，希望保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括今年已經通過的林宅血案發生所在地—義光教會，都已經列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。他說，這段時間也有很多人走進義光教會，他更加希望，世世代代台灣人都能走進各地每一個歷史的現場，反省、思考威權統治對人權、自由的破壞，共同深化台灣的民主發展。賴清德提到，228事件教示大家，民主從來不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代的台灣人，必須用性命守護、看顧的責任，「我們只有誠實面對歷史、追求真相，才能真正實現社會和解，打造一個和諧、公益、有尊嚴的國家」。他說，每一年二二八的紀念儀式，要提醒我們歷史為借鏡，確保歷史不再重演，但大家也很清楚，要讓歷史不再重演，也只有在民主制度下，人民作主的國家才能避免國家機器再度傷人。賴清德說，近年來，中國用盡各種方式，企圖併吞台灣，身為總統，最大使命就是守護台灣，他會團結朝野，也希望全國人民共同捍衛國家主權、維護民主，確保人民決定未來前途的權利。他強調，和平雖然無價，但對和平要有理想，不能有幻想，只有用實力作後盾的和平才是真和平，放棄主權的談和，來推進統一，這不是真正的和平，這將壓迫民主、傷害人權，後患無窮。最後，賴清德說，發自內心希望，藉由一年又一年的紀念儀式，讓大家在真相的基礎上，世世代代互相了解，團結彼此，確保台灣的民主，永遠不走回頭路。