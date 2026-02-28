我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 5歲男童落水身亡，母親臉書貼照求援盼奇蹟，最終等來噩耗，再發文悲喊「能不能告訴我這只是玩笑」，字字句句令人心碎。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣太保市北港路嘉南大圳27日傍晚發生一起溺水意外。適逢228連續假期，一家人從雲林麥寮返鄉團聚，未料5歲男童與8歲哥哥在嘉太加油站後方水圳旁玩耍時，不慎失足跌入水中，瞬間遭湍急水流沖走。警消獲報後立即成立搜救指揮所，並出動照明設備、橡皮艇等器材，沿著下游展開地毯式搜索。事發於傍晚5時20分許，當時天色漸暗、水溫偏低，加上水勢強勁，搜救行動困難重重。救援人員摸黑持續搜尋約4小時，晚間9時40分在下游發現疑似男童身影，打撈上岸後確認已無生命跡象，家屬悲痛指認，現場氣氛哀戚。男童母親在事發當下焦急於臉書發文，貼出孩子生活照，懇求神明保佑，並請求民眾協助留意孩子行蹤，盼望奇蹟出現。然而最終等來的卻是噩耗。她事後再度發文，拍下空蕩蕩的床鋪，字字句句寫下思念與不捨，提到「眼淚一直停不住」、「家裡全是你的生活足跡」、「想到你昨天還躺在我身邊一起看手機」、「能不能跟我說這只是個玩笑話」，令人鼻酸。警方已完成初步採證與筆錄，後續將報請嘉義地檢署檢察官相驗，進一步釐清確切死因。消防單位也提醒，連假期間民眾帶孩童至水域附近活動時，務必加強看顧，避免憾事再度發生。