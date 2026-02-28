我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）剛抵達台灣，上午先出席品牌代言活動，下午就隨隊練打，受訪時吸引媒體大陣仗圍繞，體驗到巨星級待遇，費仔笑說，自己很習慣媒體訪問，但還是第一次看到這麼大規模的聯訪。（圖／記者林柏年攝）

▲中華隊唯一的混血戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）站上大巨蛋打擊區練打，更驚喜上演了由前大聯盟名投陳偉殷擔任餵球投手的「大聯盟級對決」。（圖／記者陳云茹攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)熱戰倒數，當中華隊大軍前進日本宮崎備戰之際，陣中最受矚目的現役大聯盟(MLB)混血外野手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)也正式在台灣報到！經歷超過14小時的長途飛行抵台後，他不僅立刻展現超人體力參與練球，更享受到了宛如頂級巨星般的媒體大陣仗包圍。面對全台球迷的超高期待，費爾柴德霸氣宣告只專注於球場，而中華隊隊長陳傑憲更是對這位大聯盟球星的「超狂氣場與顏值」讚不絕口。從美國直飛台灣，長達14小時的航程似乎完全沒有削弱費爾柴德的戰鬥力。他上午才剛結束品牌代言活動，下午就立刻換上球衣隨隊展開打擊練習。對於自己的身體狀況，費仔透過鏡頭向外界報平安：「感覺比想像中好很多！原本以為會非常疲憊，但實際動起來之後感覺極佳，能夠真正在場上活動的感覺真的很棒。」扛著「現役大聯盟大物」的招牌出戰WBC，外界好奇他是否備感壓力？費爾柴德展現出大聯盟等級的強大心理素質，淡定回應：「壓力只會來自我自己。我只想專心享受比賽，這就是我打棒球的初衷。我絕對會盡全力表現，希望能讓台灣球迷感到驕傲。」費爾柴德的報到，不僅讓球迷沸騰，連中華隊內部也颳起一陣「費仔旋風」。隊長陳傑憲受訪時，一開口就先大讚對方的高顏值與好品格：「首先就是非常有禮貌，然後重點是外表真的很帥！」談到費爾柴德的棒球底子，陳傑憲更是難掩佩服之情。他直言，費爾柴德的身體條件在台灣絕對是頂尖水準，「畢竟是大聯盟選手，他具備了那個層級該有的身材條件與特質。從春訓看到他，就能發現他非常專注地在把自己準備好。」儘管才相處短短1天，陳傑憲坦言已經深刻感受到費爾柴德身上散發出的獨特「磁場」。「他非常親切地跟大家打招呼、融入團隊。我非常期待他在打擊與守備上，能把最強的那一面展現出來，讓大家親眼看看他到底有多強！」陳傑憲更期盼，費爾柴德的加入能為中華隊帶來強大的化學效應：「希望我們能效仿他，跟著他的能力去提升整體的實力。因為有他的帶動，我相信我們整個團隊也會跟著想要強大起來。」這位大聯盟巨星的空降，無疑為中華隊的WBC征途注入了一劑最強心針。