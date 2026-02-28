我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是二二八事件79週年紀念日，日本學者小笠原欣幸在臉書粉專發文，提到1980年的同一天，發生震驚全台的林家血案，以及近期台北101董事長賈永婕發聲，帶來有關轉型正義的思考。小笠原欣幸在臉書發文，提到2月初改編電影《世紀血案》引發的爭議，賈永婕的發言所引起的關注。賈永婕是藝人出身，雖無政治經驗，但2024年出任台北101董事長以來，積極參與公共事務，其言行也越發受到關注，她在社群媒體發布關於林宅血案「我想知道真相」的貼文，引發了巨大的反響和討論。小笠原欣幸指出，賈永婕是外省人後代，出身於海軍軍官家庭，雖然有些民進黨支持者對她表達疑慮甚至嘲諷，賈永婕也毫不氣餒，坦誠表達自己的想法，還親自閱讀相關資料、前往案發現場所在的教會；在談到自己的身份認同時，說道：「我以身為外省第二代、台灣人第一代為榮」，讓原本對她持懷疑態度的人也轉為被吸引，網上「台灣史的補課」議題受到熱烈歡迎。小笠原欣幸認為，這幾年關於轉型正義的討論，並未達到如此高的關注，為了後續議題能超越同溫層、觸及更廣泛的受眾，可以從賈永婕的事吸取2點教訓。首先，轉型正義的討論，應避免與抨擊國民黨直接掛鉤。其次，不應出於選舉目的來討論轉型正義。民進黨的支持者或許難以接受這一點，但從局外的海外觀察家的觀點，這無疑是明顯的教訓。小笠原欣幸提醒，鼓吹歷史正義，既可以成為推動民主政治進步的動力，但也可能加劇反對者的警惕，成為阻礙。繼續進行挖掘和整理威權政權時期的文件、收集口述歷史資料，並隨時提供給想查閱的人，這些看似平凡工作的累積，最終或許能更接近社會共識。