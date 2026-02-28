我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽(World Baseball Classic)，中華隊昨(27)日在宮崎迎戰北海道日本火腿鬥士隊，最終以1比6吞下敗仗。賽後，火腿隊總教練新庄剛志除了點評陣中台灣雙星古林睿煬與孫易磊外，竟突然「加碼」狂酸中華隊外野手的守備準備動作「慢半拍」。對此，中華隊隊長陳傑憲展現高EQ，不僅以自身經驗詳細解說，更直接搬出大聯盟巨星大谷翔平作為神比喻，霸氣反擊這番「守備瑕疵論」。一向語不驚人死不休的新庄剛志，在賽後聯訪時突然跳脫媒體提問，主動分享他在場邊對中華隊的觀察，「我看到中華隊外野手守備時，手都是撐著膝蓋等待，但這樣反應會慢一拍吧？」新庄剛志直指中華隊的守備問題，他補充說明，中華隊外野手多半是從靜止狀態來啟動防守，「如果將『由靜到動』跟『由動到動』拿來比較，一定是一直保持動態的『由動到動』反應比較快吧！」面對火腿教頭的隔空指教，身為中華隊隊長兼當家外野手的陳傑憲在受訪時並未迴避，反而大方承認物理上的事實：「這不能否認啦，這是一個事實，如果是以靜態的狀態要變成動，是可能比較沒有那麼快。」但陳傑憲話鋒一轉，點出棒球場上沒有絕對的標準答案，「我是認為每一個人都有每個人的準備方式。教練或許認為動態的方式是快的，可是在某些選手身上做出來，反而會卡卡的。每一個人的蓄力方式都不一樣，不可能用同一套標準套在所有人身上。」陳傑憲更以自身為例，詳細解密為何許多台灣外野手喜歡「手撐膝蓋」。他坦言：「像我個人的話，我比較喜歡『撐著』，因為我覺得撐著的時候，在擊球瞬間我的重心轉換比較好。如果一直在那邊『動、動、動』的話，我發現有時候打者擊球節奏出來時，我的視線狀態反而沒有那麼穩定，所以我必須找尋最適合自己的方式。」陳傑憲表示：「這就像是，每一個人也不可能學大谷翔平的打擊姿勢，然後就可以像大谷翔平一樣打得這麼好吧？」陳傑憲最後強調，棒球場上沒有絕對的事情，關鍵在於每位球員必須了解自己的身體運作，把最適合自己的本分做好。