日本超市LOPIA在台人氣火爆，繼日前宣布初夏進駐大直美麗華後，台灣總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）再度拋出震撼彈！有網友抱怨LOPIA南港店結帳動線壅擠，水元仁志親自回覆致歉，不僅承諾美麗華店會更大，更驚喜劇透「5月在台北市正中心也會有新店開幕。」消息一出，立刻引發熱烈討論，網友瘋猜LOPIA台北新店究竟會落腳何處。
南港店動線塞爆，總經理親自致歉
有網友在Threads上分享逛LOPIA南港LaLaport店的心得，大讚「巨型蟹味棒披薩好吃」，但也抱怨假日下午人潮爆滿，結帳隊伍甚至排到生牛肉片與握壽司區。通往飲料餅乾區的窄走道，同時要容納兩排結帳人龍、不知情想進去逛的顧客，以及發現排錯方向需要往回走的人，動線相當混亂，讓網友直呼：「好希望新開的美麗華腹地能大一點，結帳動線也能更明確。」
對此，時常在社群「海巡」的總經理水元仁志親自現身留言區致歉：「不好意思讓您感到不便了，美麗華店會比南港店更大一些。」隨後更直接加碼劇透：「另外，5月在台北市正中心也會有新店開幕。再請您稍微等我們一下喔。」
「北市正中心」引熱議，網瘋猜這兩地
這句「台北市正中心」瞬間點燃網友熱情，大家紛紛在留言區當起偵探並瘋狂許願。許多人點名東區、西門町、安和路與信義商圈，其中呼聲最高、被最多人猜測的地點是LOPIA大巨蛋以及中山區的「欣欣百貨」。有網友信誓旦旦表示：「猜在大巨蛋或信義商圈」、「有消息說是大巨蛋」，也有不少人狂刷「希望是欣欣百貨」。
全台敲碗聲不斷，驚喜預告想插旗板橋
除了LOPIA市中心的新店引發關注，這篇貼文同樣成了全台網友的許願池。雙北居民紛紛敲碗林口、新店裕隆城，而針對網友提問「請問板橋店？？！」水元仁志也給出令人期待的回覆：「也很希望能在板橋車站周邊開店呢。」讓新北市民燃起一線希望。隨著5月市中心店與初夏美麗華店即將接力登場，台北的日系生鮮愛好者很快就能享受更寬敞、便利的購物體驗。
