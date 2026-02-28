我是廣告 請繼續往下閱讀

中國奇瑞集團旗下OMODA & JAECOO在泰國羅勇府的組裝工廠，原訂於2026年2月26日舉辦「D-Day 開幕典禮」，邀請函早在一個月前發出，媒體、政府代表、經銷商、活動與公關公司均已就位，部分賓客甚至提前入住附近飯店。然而典禮卻在開幕前夕突然喊卡，在泰國車圈引發軒然大波。根據《泰爸噗嚨共》粉專指出，公關方面在2月25日晚間10時突然通知取消，官方粉絲專頁更遲至2月26日凌晨0時40分才公告，理由僅稱「高層主管無法出席擔任開幕主席」。該粉專分析，此事件折射出中國企業「尊重上意」的管理文化——開幕典禮被視為「領導背書的政治公關任務」，一旦高層無法出席，下屬既無人敢扛責任、典禮也失去象徵意義，最終選擇全面喊停以規避追責風險。相較於中國市場慣用「降溫、限流、統一口徑、換話題」的危機處理模式，泰國市場的輿論生態截然不同。車主社團、經銷商圈、KOL與媒體的持續追問，才是塑造市場記憶的關鍵。更重要的是，泰國消費者對「被不尊重」高度敏感，臨時取消所傳遞出「合作夥伴、政府代表、媒體、經銷商都可以被犧牲」的態度，已引發外界對品牌後續交車、售後服務等承諾能否兌現的憂慮。對此，有觀察人士指出，這是中國品牌以總部視角經營泰國市場的老問題：地方團隊授權不足，決策重心不在泰國利害關係人身上。只要管理文化仍以「尊重上意」凌駕於市場與合作夥伴之上，類似事件恐將持續上演。