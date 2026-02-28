我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）於《世紀血案》中角色性格壓抑，不好演繹。（圖／記者林柏年攝）

李千娜捐款遭拒 慈林基金會：家園不再流血

▲李千娜將該片全部片酬捐出予慈林基金會，以表達誠摯歉意。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

製片方拍攝前保證授權 李千娜震驚火大開告

電影《世紀血案》改編林宅血案未授權風波延燒，主演之一的李千娜遭到抵制，部分工作活動、春節節目因此被切割，昨（27）日她律師聲明，宣告提告《世紀血案》劇組，同時表示已把所有片酬捐給慈林教育基金會，怎料今稍早慈林教育基金會出手反擊，必須婉拒李千娜的捐款，「本會同仁期待李千娜小姐，除了在適當時機參與本會的活動，能以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相。」慈林教育基金會今稍早發出213字聲明，針對電影《世紀血案》中收到李千娜的捐款，做出說明：「李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會同仁咸感安慰與欽佩。李小姐願意以演出酬勞，捐贈本會的真誠善意，本會目前則必須婉拒。」慈林教育基金會表示，期待李千娜除了在適當時機參與本會的活動，能以其社會影響力激勵更多年輕人，「認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓我們共同的家園不再是流血之地。」強調社會和諧為該會宗旨。李千娜昨發聲明指出，製作方於拍攝前曾明確「保證已取得」合法授權，然而，在殺青記者會後，外界發現片方並未完成相關授權程序即進行拍攝，她強調，所有演員與工作人員均是在此前提下參與演出，對於後續爭議感到震驚。由於影片題材涉及林義雄及林家血案相關倖存者與被害家屬，社會高度關注是否可能造成二次傷害，對此李千娜表示，若因此讓相關當事人或家屬承受不必要的情緒衝擊，她深感歉意，也理解社會各界的質疑與不安，承擔起責任。