台中市長盧秀燕將在3月訪美，不過出訪前夕，主動宴請多名藍營立委討論軍購議題，傳出美方要求的軍購金額是9000億，若黨版3500億恐怕會引發美方不滿。對此，盧秀燕今（28）日上午出席二二八和平紀念追思會活動，她強調，立法委員的意見非常的重要，所以特別邀請大家談一談自己想法是什麼，希望到美國去做轉達的聲音，「是真正的民意，是台灣人的聲音，爭取我們的權益。」盧秀燕表示，這次出訪，除城市外交以外，也希望在關稅上、在軍購上能夠盡一份心力，尤其能夠促進台美之間的一個關係，也因此立法委員的意見非常的重要。希望到美國去做轉達台灣人的聲音，因此這段時間走訪很多地方，都是希望能夠跟大家請益，了解大家的心聲。不過，這次出訪傳出規格超越城市外交，也將到華府拜會，盧秀燕說，「我是台中市長，我也是中華民國的國民，我想任何一個中華民國的國民，對我們的國家，只要在任何的國際場合有機會，我們都應該為國家的國際外交來努力。」因此，既然這次有機會出訪，當然也希望在很多的場合裡面，能夠跟美方相談，也讓美方了解她的一些想法，大家互相合作互相理解，對台美都有利。至於出訪是否是要幫藍營化解「疑美論」？盧秀燕強調，在國際外交上「多一個朋友，就少一個敵人」，如果國際友人對他們有一些不理解的地方，當然希望盡量能夠說明，讓國際的友人有更多的了解，對台灣有更多的支持，對台灣對人民是好事。