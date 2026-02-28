我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力於大聯盟的混血外野手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)歷經14小時長途飛行抵達台灣，立刻投入中華隊集訓，吸引大批媒體包圍展現巨星超高人氣。（圖／記者林柏年攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊正式結束在台灣的集訓階段！昨(27)日結束與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的交流賽後，中華隊大軍於今(28)日搭包機啟程飛往日本宮崎。隨著鄭宗哲、林昱珉等6大旅外名將陸續於宮崎會合，史上最強中華隊完全體即將誕生。面對外界擔憂的戰力整合問題，隊長陳傑憲說出內心話，表示「不能想著要依靠誰」，更表示排兵布陣的煩惱「就交給總教練（曾豪駒）去頭痛」。結束與火腿隊的高強度熱身賽後，中華隊名單也進行了最後微調。本來落選的快腿宋晟睿替補進入30人正式名單，其餘未入選的球員則結束國家隊行程，各自歸建母隊備戰中職新球季。而在旅外球員動態方面，陳柏毓及大聯盟好手費爾柴德(Stuart Fairchild)跟隨大部隊從台灣出發。更令球迷振奮的是，包含林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、鄭宗哲與李灝宇等6名旅美好手，都將直接前往宮崎與中華隊會合。至此，中華隊備戰本屆WBC的最強完全體正式宣告成軍。帶著對戰火腿隊落敗的成績前往日本，外界難免擔憂球隊狀態與後續的旅外球員整合。對此，隊長陳傑憲受訪時展現穩定的領袖氣質，坦言自己「不會覺得很煩惱」。陳傑憲直言：「我也有跟選手們說，這兩場高強度比賽也許我們打得不是那麼好，但真的很感謝對手給我們提高強度，讓我們在正式比賽前，能夠好好知道自己哪裡不足。我們還有幾天時間能趕快去調整，把狀態調到最好。」談到即將加入的旅外強打與強投，陳傑憲強調團隊精神的建立必須從個人做起。「與其說看整體，不如我們先把大家都準備好，每個人把分內工作做好，合起來才是一個很棒的團隊。你不能想著要依靠誰，反而是要讓自己隨時準備好。」他高度期待旅外球員歸隊後能與本土陣容碰撞出不一樣的火花與成績。「所以我還滿期待我們在宮崎的比賽，會打出怎樣的隊形，」陳傑憲最後不忘發揮幽默感，笑著將壓力轉移：「我相信最苦惱的其實是總教練。希望大家把時間留給總教練，讓他好好去規劃他想要的、最棒的陣型。我們在這邊講其實都不準，最準的還是要交給總教練去思考這件事情。」