▲幽靈漁網纏繞斯米蘭深海柳珊瑚群落，潛水員耗費大量人力方完成清除作業。（圖／翻攝自Mu Ko Similan National Park）

泰國斯米蘭國家公園日前出動專業潛水團隊，從45公尺深的海底珊瑚礁成功打撈廢棄漁具，防止海龜、海豚、儒艮等海洋生物遭到纏繞致死。公園主任西里瓦（Siriwat Suebsai）週五表示，巡邏人員於週四在第3島（Koh Payan）附近發現兩個大型集魚器（FAD）隨波漂流，研判是遺失或棄置的漁網，俗稱「幽靈漁網」，被集魚器帶入水下45公尺的柳珊瑚群落中。潛水團隊評估損害後，針對脆弱的珊瑚礁執行謹慎的打撈作業，最終將集魚器與幽靈漁網纏繞成的整團廢棄物一併打撈上岸，總重約2000公斤，並進行妥善處置。西里瓦警告，幽靈漁網對海洋生態構成嚴重威脅，在無人管理的情況下四處漂流，可能纏住海龜、海豚、鯊魚與儒艮等動物使其溺斃，也會壓碎需要數十年甚至數百年才能生長的珊瑚礁，漁網降解後更會形成微塑膠進入食物鏈，最終危害人體健康。集魚器是一種人工浮動或錨定裝置，設計用途是吸引鮪魚、鱰魚等洄游魚類聚集，方便漁船捕撈，在全球各地漁業中廣泛使用。西里瓦強調，此次行動不僅保護瀕危野生動物、守護敏感珊瑚生態系，也再次反映出各方共同守護泰國海洋環境的重要性。