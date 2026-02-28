我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》爆發爭議，適逢二二八事件79週年，今（28）日不少民眾前往發生在1980年的林宅血案的「義光教會」追思。蕭美琴出席追思活動時表示，台灣人很辛苦，內部挑戰多、外部也有武力威脅，但不能了解過去，就沒有力量面對未來；她強調，正也因為做台灣人很困難，才能因為當台灣人而驕傲，更有自信面對世界。美麗島事件被告林義雄的住宅被闖入，林母游阿妹及林義雄的雙胞胎女兒被刺殺身亡，案件歷經46年仍未能找到兇手。如今，當年的住宅被改為「義光教會」，每逢二二八，教會都會舉辦追思活動，今天也不例外，由於《世紀血案》近日掀起討論，吸引百位民眾前行追思。蕭美琴也赴義光教會，出席「林家祖孫受難四十六週年追思禮拜」。她表示，大家在這裡心情都很複雜，沉重不捨、感謝也感動，這裡曾是台灣黑暗的歷史中，有死亡、迫害跟苦難，也提醒大家，台灣爭取自由跟人權這條路有多坎坷。蕭美琴說，大家的感謝跟感動，是因為看到前輩承擔，「讓我們可以生活在自由國家，享受民權跟民主」，前輩承擔許多苦難，這些苦難讓他們未改其志、未改變對公義的追求，他們就像在黑暗中拿著燈光，為後代照一條路。蕭美琴指出，今天追思提醒後人的責任，其中一步，就是讓更多人了解並認識歷史，除了義光教會作為不義遺址外，讓更多人來體會、了解地方歷史，總統賴清德去年也在二二八活動中提到，有資料、有真相才有和解，所以要求國安局解密戒嚴時期政治檔案，這幾天大家也有看到新聞，國安局已把所有檔案交給檔案局，讓大家重新認識台灣歷史，而過程中有很多傷痕跟痛苦，也有很多人覺醒。蕭美琴表示，有人說當台灣人很辛苦，內部很多挑戰、外部也有武力威脅，這個世界也有很多不公平的地方，「確實當台灣人很辛苦，如果不了解過去，就沒有力量面對未來，也是牧師所說，『有受難才能看到光』，因為做台灣人很困難，才能因為當台灣人而驕傲，更有自信面對世界」。蕭美琴提到，面對歷史、面對未來，都要更珍惜這塊土地，這是大家的責任，守護這條以血淚鋪出來的民主道路，今天的追思也要堅定彼此的意志、信仰，希望大家繼續為國家祈禱，願上帝賜福、守護台灣，不要再受到黑暗的傷害，讓和平、慈愛、公義滿滿在這塊土地。