泰國數位委員會（DCT）近日指出，泰國憑藉地緣政治的中立地位，正迎來成為全球人工智慧與數位基礎設施中心的「大樂透」機會。目前泰國已吸引潛在達5GW的數據中心產能，折合新台幣數千億元的基礎建設投資。DCT共同創辦人蘇帕查表示，泰國在美中科技角力中保有競爭優勢，吸引包括微軟、Google、亞馬遜及華為等巨頭進駐。相較於新加坡與越南，泰國穩定的電網基礎與鄰國寮國提供的乾淨能源，使其成為科技大廠首選。為了極大化這項發展紅利，蘇帕查敦促政府應儘速制定國家級AI治理藍圖。他建議政策應從國小開始導入AI與電腦科學課程，並強化產學合作，吸引全球科技巨頭與泰國大學共同設立研發中心。蘇帕查強調，若能透過配套基金支持，將有機會讓泰國頂尖大學躋身世界前二十名。此外，泰國必須更積極地爭取全球頂尖科技人才，包含檢討目前每聘僱一名外籍員工須同時雇用四名泰籍員工的僵化規定，以消除數位遊民進駐的官僚障礙。儘管前景看好，泰國目前仍面臨嚴峻的數位貿易逆差問題。數位委員會執行董事阿提普指出，泰國多數數位企業仍停留在代工階段，缺乏自主品牌與智慧財產權，且國內缺乏數據在地化法律保障。DCT計畫向新政府提交白皮書，具體建議包含將理工科畢業生比例提升至50%、培植1萬家本土新創公司，並建立嚴密的國家資安防禦體系，確保泰國能從純粹的數據轉運站，轉型為真正的全球創新枢紐。