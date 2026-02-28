我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒報導，為免美國總統川普4月訪問中國，並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項130億美元（約4000億新台幣）的對台軍購。對此，國民黨今（28）日表示，期待美國持續依既有承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量。國民黨同時質疑執政黨長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。據《紐約時報》披露，川普政府已推遲宣布130億美元的對台軍售案，包括愛國者防空飛彈系統、反無人機設備，以及國家先進地空飛彈系統（NASAMS），還有小型武器、維護和保障相關項目。針對《紐約時報》報導指出，川普政府可能延後宣布對台軍售，以避免在訪問北京 前引發習近平不滿，國民黨黨團書記長林沛祥指出，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與戰略考量，也理解國際局勢複雜多變，各項決策需審慎評估。林沛祥表示，國民黨期待美國持續依既有承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量；唯有穩健合作，方能確保台海和平穩定，這不僅符合區域安全利益，也符合國際社會共同期待。林沛祥同時強調，此次對美軍購交涉的主要負責單位為民主進步黨政府。執政黨長期宣稱台美關係「史上最好」，如今卻仍無法有效說服美方依原定節奏推動相關軍售安排，顯示其對外溝通與戰略協調能力，仍有待國人嚴肅檢視。國民黨立法院黨團再次重申，強化國防、穩定區域和平，應建立在務實、穩健且可被信賴的對外關係之上，任何政治口號，都不能取代實質成果。