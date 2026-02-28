一名台灣家長日前帶著女兒前往東京旅遊，在澀谷知名十字路口合影時，竟遭一名身著藍色大衣、配戴口罩的女子惡意衝撞，導致女童當場跌倒在地，事件也引發台日網友群起激憤，知名旅日達人林氏璧就透露，自己也曾在日本旅途中被撞過，「撞人現象」已不是個案，此文一出也釣出一票台灣人稱也曾深受其害。
該名台灣女童本月25日在日本東京澀谷十字路口，該路口人潮依舊許多，女童回頭比好姿勢要媽媽幫她拍照，沒想到卻從後面出現一名穿著藍大衣的女子，大力往小女孩撞過去，導致小女孩下秒直接跌倒、消失在鏡頭。影片曝光後，引起關注，台日的社群平台都熱烈討論。不少日本網友對於長期以來的撞人族現象早已不滿，並痛斥婦人竟對兒童下手，認為是暴力犯罪，應該逮捕。
對此，林氏璧在臉書發文指出，仔細回想，他和妻子小狸這快20年在日本旅途中好像各被撞過一次， 是那種明顯感受是很刻意的衝撞， 然後這種人都是急急走過去不會停下來道歉或查看的。一般不小心撞到的情形， 肯定都會和對方示意，道歉或是查看一下。
不過他說，自己不知這狀況其實在日本社會已經有很多討論，「所以今天早上記者打電話問我時，我不知道該怎麼回答。」他查了一下，日文維基百科都有了，這個現象肯定不是個案，這類人稱作「撞人男」，作為一個社會現象被廣泛關注，大約始於2018年5月，一段在新宿車站拍攝的影片在Twitter（現為 X）上瘋傳。
影片中一名男性在短短幾秒內，刻意偏離直線路徑，連續用力衝撞多名路過的女性。該影片引發了日本各大媒體的深度報導，許多受害者紛紛在網路分享類似經歷，這才讓大眾意識到這不是偶發意外，而是一種蓄意行為。在日本某個網站上，從2016年5月到2025年7月類似行為有100件以上通報。
林氏璧補充，這個現象是指在人潮擁擠的車站大廳、月台或人行道上，有人（通常是中年男性）故意用力撞向迎面而來或走在前方的人，絕大多數的受害者是女性。雖然人數較少，但若加害者是女性，也會被稱為撞人大媽、衝撞女或撞人女，而當加害者是高齡者時，則被稱為撞人老人。
而此篇發文也引起不少台灣網友議論，紛紛指出自己也有被撞過的經歷。網友表示，「我也在日本街頭被路人撞過，那感受就是對方是故意的，因為我的附近並沒有擁擠。」、「上次在大阪心齋橋，我要走去書店，有撐傘，有一定距離，但我還是被一個瘦高中年男子很大力撞一下，也沒有回頭道歉的那種，當下我就覺得是故意。」
還有網友諷刺，自己在大阪西成區新今宮、萩ノ茶屋，各被撞過一次，但自己體重90公斤，兩勝。也有人批評，「這種人都是欺善怕惡，看到比他（她）還粗勇的絕對會避開，所以我還沒被撞過。」
