泰國新政府雛形初現，泰自豪黨正展現強大的領導手腕。目前預計由泰自豪黨、為泰黨及多個小黨組成的執政聯盟將掌握約300席國會席位。然而，擁有58席的勇敢道德黨卻在組閣名單中消失。觀察家指出，泰自豪黨此舉是為了簡化內閣談判，並防止勇敢道德黨與為泰黨聯手形成足以抗衡執政黨的巨大派系。透過這種「分而治之」的策略，泰自豪黨能更有效地分配內閣職位，並將小黨安置於議會委員會中，降低管理難度。儘管排除勇敢道德黨能減少內部競爭，但這項策略也伴隨著政治風險。部分支持者擔憂，在缺乏勇敢道德黨作為緩衝的情況下，為泰黨將成為唯一的關鍵盟友，其議價能力將大幅提升。若未來雙方關係惡化，為泰黨的撤出將直接導致執政多數崩潰。不過，朱拉隆功大學政治學者史提通認為這種威脅被過度放大。他分析指出，泰自豪黨對塔馬納特與為泰黨背後勢力的深厚聯繫感到不安，將兩者分開是為了避免執政黨被政壇大老左右，確保總理的決策獨立性。針對目前市場流傳可能出現「勇敢道德黨、為泰黨、人民黨」另組超越250席聯盟的謠言，分析人士多持保留態度，認為這三大勢力間缺乏互信，且尊重選戰勝者優先組閣仍是政壇慣例。與此同時，泰國大選的適法性爭議仍在法院審理中，特別是關於選票條碼是否違反秘密投票原則的指控。然而，史提通預測，由於泰自豪黨與傳統權力結構保持一致，試圖廢止選舉結果的行動成功的機率不高。一旦選委會正式確認議員當選名單，泰國組閣的談判速度預計將在3月中旬後全面加速。