菲律賓與美國、日本本週首度選在鄰近台灣的巴士海峽舉行聯合軍事演習，此舉代表三國的海上合作範圍已正式跨越主權爭議不斷的南海，推進至高度敏感的台海邊緣區域，隨即引發中國解放軍的強烈抗議與近距離監控。美國第七艦隊司令部與菲律賓軍方先後發表聲明證實，這項代號為第15次多邊海上合作活動的軍演，於2月20日至26日在菲律賓專屬經濟區內展開。演習期間，三國戰機在菲律賓北端的巴丹群島上空執行巡邏任務，藉此展示各方在複雜海域環境下的無縫協作能力。巴士海峽作為連結南海與太平洋的戰略要道，北接台灣、南鄰菲律賓，地理位置極其關鍵。菲律賓武裝部隊發言人特立尼達強調，這是三國首次在該特定區域進行合作，旨在支持自由開放的印太地區。面對美日菲的聯合行動，中國解放軍南部戰區發言人翟世臣批評此舉是拉攏域外國家「攪局南海」，破壞地區和平穩定，並透露中方已同步在相關海域進行例行巡航以捍衛主權。根據菲律賓媒體報導，演習期間中國海軍的合肥號驅逐艦與柳州號護衛艦持續出現在美菲艦艇附近，雙方距離僅數海里。菲律賓海軍安東尼奧盧納號指揮官蒙福特上校表示，中方軍艦雖未進行無線電挑釁，但其出現在菲國專屬經濟區並尾隨艦隊已屬違法，但他同時強調，在自家海域進行既定演習不應被視為挑釁。