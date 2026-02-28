我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼雅加達地方法院針對國家石油公司（Pertamina）史上規模最大的貪腐醜聞作出裁決，汽油教父之子克里遭重判15年，多名國營企業高層也難逃法網。這起震驚全印尼的案件涉及金額高達170億美元，折合新台幣約5400億元。雅加達中區法院法官從週四起連續宣讀判詞長達12小時，直到週五凌晨才完成宣判。主謀之一、綽號汽油教父里扎的兒子克里，被法院判定透過非法租賃油庫及非法進口原油收受利益，除了15年刑期外，還需賠償國家損失約2.9兆印尼盾。克里的父親里扎因長期與政商高層關係緊密，目前已逃亡海外，正由國際刑警組織追捕中。除了克里之外，印尼國家石油旗下三家子公司的多名前執行長與副總裁也分別被判處9年至10年不等的有期徒刑。調查顯示，這些國企高層與國內供應商勾結，在2018年至2023年間，謊稱國內原油不達標或產能不足，刻意以高價從國外進口原油及精煉油品，從中謀取暴利並造成國庫嚴重損失。國內供應商則藉此將原油轉銷國外賺取更高利潤，形成盤根錯節的利益輸送網。此案被視為印尼現任總統普拉博沃上任後，整頓國營事業貪腐風氣的指標性案件。由於印尼在全球清廉指數排行榜中表現長期低落，普拉博沃於2024年10月上台後，誓言強力打擊貪腐以重建國際投資信心。法律分析人士指出，這場馬拉松式的審判與重判結果，不僅考驗新政府對抗深層政府權貴的決心，更展現了對國營事業加強監管的強硬態度，後續是否能順利追回天價賠償金與引渡主嫌里扎回國，將成為外界觀察印尼法治改革的重要指標。