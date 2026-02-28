我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明道撞臉寶可夢葉眉鳥。（圖／翻攝自pokemon.co.jp）

▲新葉喵（左起）、呆火鱷、潤水鴨曾被指名像王彩樺、李㼈、澎恰恰。（圖／翻攝自pokemon.co.jp）

The Pokémon Company昨（27）晚發布了全新任天堂遊戲的發布計劃，《寶可夢 風》、《寶可夢 波》預計將於2027年在全球上市，同時官方也曝光了全遊戲主角「御三家」外型模樣，其中一隻留著葉子粗眉毛的鳥類寶可夢「葉眉鳥」公開後，瞬間被歪樓表示「好像藝人明道」，笑瘋許多網友。寶可夢新系列昨日公開新「御三家主角」，會跟著玩家一起開始遊戲的寶可夢共有三隻選擇：小雞丁寶可夢葉眉鳥、長得像博美的小狗寶可夢博姆耿、水壁虎寶可夢妙澪兒，三隻各代表不同屬性，可以依玩家喜好選擇。然而全新角色公開後馬上有網友歪樓，點名妙澪兒撞臉藝人楊繡惠、博姆耿則是馬國賢、葉眉鳥和明道神韻甚至高度相似，貼文在Threads曝光後瞬間掀起許多討論，「你這樣害我從馬國賢改選楊繡惠了⋯」、「原來是明道」、「楊繡惠跟明道給過」、「本來看到楊繡惠覺得還好時，下一秒明道直接噴飯」、「台系寶可夢。」不過許多網友紛紛指出博美寶可夢和馬國賢不太像，和馬國畢比較相似，同時回憶起第九代御三家「新葉喵」、「呆火鱷」、「潤水鴨」曾被指名像王彩樺、李㼈、澎恰恰的過去，讓許多人笑說「原來是台灣國產寶可夢。」