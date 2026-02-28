228連假全聯福利中心週末買一送一來了！今明（28日、29日）兩天限定，包括綠巨人天然無鹽玉米、蕎拉纖女燕麥脆片、巴黎貝爾餅乾、古寶洗髮都有買一送一優惠。同時還有熱銷的日本青森王林蘋果每顆特價49元、油雞胸特價129元，元宵節檔期也開跑，即起至3月3日前，桂冠湯圓、健司湯圓都特價。
228連假全聯買一送一優惠
全聯官方LINE好友今明兩天（28日、1日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「綠巨人天然無鹽玉米粒」、「蕎拉 纖女燕麥脆片」、「巴黎貝爾 指定餅乾」、「古寶 髮香洗髮露」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（28日、1日）還有週末買菜日優惠，包括日本青森王林蘋果原價59元、特價49元；美味堂 油雞胸原價139元、特價129元；喜歡吃甜點的有「芋泥冰心捲」原價85元、特價79元。
🟡全聯元宵節優惠
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
🟡7-11元宵節優惠
7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元
除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。
資料來源：7-11、全聯
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯官方LINE好友今明兩天（28日、1日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「綠巨人天然無鹽玉米粒」、「蕎拉 纖女燕麥脆片」、「巴黎貝爾 指定餅乾」、「古寶 髮香洗髮露」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（28日、1日）還有週末買菜日優惠，包括日本青森王林蘋果原價59元、特價49元；美味堂 油雞胸原價139元、特價129元；喜歡吃甜點的有「芋泥冰心捲」原價85元、特價79元。
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元
除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。