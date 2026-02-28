我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTube頻道「看你老墓」，攜手名家「司徒建銘」（中）拍攝歷史足跡影片。（圖／YouTube《看你老墓》提供）

陳儀墳墓遭闖入！比熊、陸子玄暈眩險中邪

▲比熊（左）體質較爲敏感，出現身體不適的反應。（圖／YouTube《看你老墓》提供）

挑戰228禁忌畫面超毛！司徒建銘安然無恙

▲比熊（左起）、司徒建銘及陸子玄一起拜訪陳儀墓園，窺探228事件。（圖／翻攝自看你老墓YouTube）

228事件陳儀墳墓遭闖入！歌手草爺2023年起斜槓開創YouTube頻道「看你老墓」，攜手名家「司徒建銘」拍攝歷史足跡影片，其中一部以「228事件」主題、親赴陳儀墳墓場的影片如今再度掀起議論，只見司徒帶著網紅比熊與陸子玄深入現場，怎料2人頻頻身體不適、暈眩、作嘔，宛如中邪症狀，麥克風收音也一直出現雜音、斷訊等問題，一連串超毛現象，讓跟拍攝影師一度嚇得想當場離職。頻道首集以認識「228事件」歷史脈絡為主題，司徒建銘、比熊與陸子玄一起去尋找原行政長官公署行政長官陳儀的墓園，穿越眾多先人墳區的過程中，比熊體質較爲敏感，率先出現身體不適的反應：「從車子開上山的那一刻，我就頭暈反胃，車開到路的盡頭，我一下車就吐了。」比熊透露，嚴重的暈眩與反胃，才剛踏出車門就忍不住狂吐，團隊一度停下腳步，陸子玄也表示全程都在強忍嘔吐感，渾身不對勁，更讓人詫異的是，拍攝期間器材頻頻出狀況，麥克風不斷傳出詭異雜音與斷訊，攝影師身體突然嚴重過敏，臉部紅腫發癢，場面氣氛令人毛骨悚然。相較於眾人的狼狽，全場僅有司徒建銘安然無恙，陸子玄解釋，或許因他信仰基督教而未受影響，神奇的是，當所有人一踏出該區域，原先的暈眩感竟瞬間消散，為了求心安，一行人結束行程後，立刻趕往附近的廟宇拜拜祈福，希望藉由神明庇佑來驅除身上殘留的無形氣息。面對這趟驚魂記，草爺本人顯得十分淡定，他坦言秉持敬畏、尊重之心，並不擔心會觸怒另一世界的存在，強調整個團隊自始至終皆懷抱無比崇敬的態度，司徒建銘也感性補充，每一座碑石背後都承載著家屬思念，雖然四周寂寥，但刻痕依舊默默訴說著他們走過的生命篇章。