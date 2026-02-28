我是廣告 請繼續往下閱讀

醜小鴨變天鵝！獸醫驚喜發現貓咪特有「心形印記」

▲小虎斑被新主人李小姐領養之後，在充滿愛的環境下身體狀況越來越好，薄色、眼神也都越來越亮眼了。（圖／新北動保處）

像疼愛前世情人！領養人李小姐許下溫暖承諾

▲小虎斑剛被帶到動保處的時候，還是相當害怕畏縮的神情。（圖／新北動保處）

守護生命不分大小！新北市動保處提醒善用 1959 專線

新北市動物保護防疫處日前接獲通報，在新店區復興路發現一隻小虎斑白貓。這隻小貓臉部受傷，驚魂未定地躲在地下車庫內。動保處隨即派員將受傷的小貓帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷與治療，在醫療團隊的悉心照顧下，小貓身體已重獲健康，並獲得新主人新店李小姐認養，正式開啟幸福貓生。這隻流浪小虎斑貓經醫療中心獸醫師檢查後，發現小虎斑白貓除眼睛輕微感染、鼻頭、下巴有擦挫傷外其餘正常，小虎斑貓經過點眼藥、除蚤及驅除體內寄生蟲後，身體已恢復健康。動保處醫療中心獸醫師指出，近日寒流來襲、氣溫驟降，貓咪為了取暖常會躲進地下室、車輛引擎蓋或車底下。因此，小貓極容易因車輛啟動、撞擊或引擎室高溫而受傷。所幸這隻小虎斑貓被發現時反應機靈，躲進地下室的小房間內，才有效減緩了受傷程度。經過一段時間的用藥與細心照顧，小虎斑貓從當初毛髮髒亂、身體消瘦的醜小鴨，蛻變成萌度破表的小天鵝。更令人意外的是，醫療團隊在整理毛髮時，驚見牠身上竟然帶有獨特的「心形印記」。這份浪漫的巧合，也讓大家為這隻重獲新生的小貓感到無比高興。新店動物之家動保員回憶，小虎斑貓剛入收容中心時，眼睛一大一小且有分泌物，全身髒污，模樣令人心疼。看到牠現在恢復健康，且身上帶著象徵幸運的「心形印記」，更顯得特別。領養人李小姐在聽聞小貓的受傷經歷後深感不捨，她表示未來一定會加倍注意居家安全，避免小貓再次受傷，並承諾會像疼愛「前世貓情人」一樣守護牠，給牠一個永遠溫暖且安全的家。新北市動保處強調，任何動物的生命都極其寶貴，值得全力拯救與保護。民眾若在路上遇到需要救援的動物，請即刻撥打「1959」動保專線，或聯繫動保處 24 小時通報電話（02-29596353）報案。新北市設有完善的毛寶貝醫療中心，能提供專業的收容安置與醫療照護，確保每一隻受難的毛寶貝都能在關鍵時刻得到最及時的幫助，並在康復後找到屬於牠們的避風港。