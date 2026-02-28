我是廣告 請繼續往下閱讀

隱身在全台最大媽祖廟前的「土城聖母廟夜市」

▲正統鹿耳門聖母廟的巨大神將聳立於夜市旁，讓民眾在逛夜市、嚐美食的同時，也能感受到千里眼與順風耳兩尊大神將的獨特加持。（圖／翻攝自Google評價）

網友激推土城聖母廟夜市必吃清單！

▲美食吃不完，也要記得喝飲料！除了手搖飲，這裡還能買到古早味「雪淇冰」和各式鮮奶特調，是祭五臟廟後最佳的解膩聖品。（圖／翻攝自Google評價）

鹿耳門煙火觀賞與交通避坑指南

▲2026年台南正統鹿耳門聖母廟確定將於2月28日盛大登場，且也將有無人機，官方透露更將會是史上最盛大。（圖／取自台南正統鹿耳門聖母廟臉書www.facebook.com/luermenmashengmutemple）

提早卡位怎麼玩？周邊順遊推薦

▲提早抵達安南區不無聊！先到鄰近的國聖燈塔感受台版撒哈拉沙漠的荒漠美感，拍完絕美日落照後，再回聖母廟逛夜市看煙火，行程安排最順路。（圖／交通部觀光資訊網 taiwan.net.tw/）

萬眾矚目的台南正統鹿耳門聖母廟煙火今晚19:45即將震撼開炸！面對天候變化，雖然網路上「」的搜尋量瞬間爆衝，但廟方稍早回應表示「」！來到這裡除了看煙火，也絕對不能錯過旁邊的台南「隱藏版夜市」，這座位於聖母廟前廣場的在地人廚房，更是網友激推「此生必逛」的超強台南土城聖母廟夜市（正統鹿耳門聖母廟夜市）歷史悠久，擁有神聖華麗的廟宇建築作為背景，在千里眼與順風耳兩尊大神將的加持下逛夜市，氛圍感直接拉滿！主場為每週四（攤位最齊全，約 129 攤）；週六為試辦場（攤位較少）。臺南市安南區城北路160號（正統鹿耳門聖母廟廣場）附設大型免費停車場，廣場甚至有親子碰碰車可玩，動線寬敞乾淨。根據 Google 評論在地嚮導們的真實回饋，這裡雖然不是天天營業，但美食實力不容小覷：網友瘋狂點名的「隆吉碳烤雞排」被譽為必吃神物；外型可愛、冷掉也 Q 彈好吃的 50 元大份量雞蛋糕。道地的土耳其雞肉／牛肉捲餅、玉蘭控肉飯、管師父傳統美食。平價好吃的炒米粉配豬血湯，解渴必買的紅茶冬瓜茶餐車。部分網友提到偶有物價調漲（如大腸包小腸配料較少），或極少數攤商（如某炒麵關東煮）在忙碌時態度較冷淡，建議購買前可先確認價格。每年鹿耳門聖母廟施放的大型煙火總讓人驚嘆，甚至會搭配無人機表演。但內行網友特別提醒：「」也有人反應廁所數量不足，至少要排隊一小時，都要特別留意。如果不想在主廣場人擠人，內行攝影玩家與在地人推薦可以提早前往卡位。這裡不僅視野開闊，能捕捉到沒有建築物遮擋的絕美高空煙火，散場時也相對容易避開主廟區的車潮。不想塞在車陣中，最聰明的做法就是提早抵達安南區！許多人會搜尋鹿耳門附近景點來安排半日遊。推薦下午可以先到拍唯美沙漠感美照，傍晚再回到聖母廟拜拜求平安、逛夜市吃飽喝足，最後悠哉迎接 19:45 的絢麗煙火。