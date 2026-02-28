北韓最高領導人金正恩，近年頻繁帶著年僅13歲的女兒金主愛出席各種公開場合，外界推測可能是在為下一任接班布局，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》今（28日）又罕見發布包含金主愛持狙擊步槍的獨照在內，多張靶場照片，暗示接班人的意味濃厚。
根據《韓聯社》報導，金正恩27日在黨中央委員會總部，召見主要幹部與指揮官，親自頒贈由國防科學院研發生產的新型狙擊步槍，受贈名單中首度點名「黨中央委員會總務部長金與正（金正恩胞妹）」，證實金與正已升任總務部要職。
報導指出，總務部負責監督總書記指示和黨政策執行情況，管理黨部文件，能實際且深入接觸最高層，其工作核心是確保金正恩的所有指示，都能立即以統一的方式傳達出去，研判金與正對黨的控制和權威，都被進一步增強。
值得注意的是，北韓官媒還發布了金主愛身穿皮衣、瞄準射擊的獨照，是北韓首次對內外發布僅有金主愛1人入鏡的官方照片，相當罕見；她也被拍到在一旁以望遠鏡觀察父親射擊目標，以及在授槍場合協助金正恩遞交武器證書。
「北韓大學院大學校」名譽教授楊武鎮（音譯）認為，這些照片旨在加強內部宣傳，意味著金主愛正在接受接班人訓練，強調她具備軍事素養。
原文連結：김여정, 당 총무부장에…北, 총쏘는 주애 단독샷 이례적 공개
