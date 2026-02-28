來自中東最新消息，根據多家外媒報導，目擊者聲稱，聽到伊朗首都發生爆炸，德黑蘭市中心多處冒濃煙。
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）證實，已對伊朗發動「預防式打擊」，以色列全境響起警報，以國當局警告民眾，待在安全區域附近，隨時警戒來自伊朗的報復行動。
卡茨強調，這次行動是為了先發制人，消除對以色列國的威脅，並宣布以色列全國立即進入緊急狀態。
以色列國防軍（IDF）後方司令部隨後也宣布，除必要產業外，暫停一切教育活動、集會及工作。
有以色列安全官員透露，此次對伊朗的攻擊，是以色列和美國共同行動的結果。
原文連結：
Israel launches attack on Iran, citizens warned to stay near protected areas
Iran latest: Israel launches preventative attack, defence minister says
Israel has launched a preemptive attack on Iran, Defense Minister Katz says; sirens sound across Israel
