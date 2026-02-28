我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee確定升格「Fubon Angels」正式成員。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將正式公布李雅英（上圖）、南珉貞（下圖）續約消息，粉絲欣喜若狂。（圖／翻攝自Fubon Angels臉書）

中職球團富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」今（28）日公布2026年度成員異動，全新陣容公開，寶兒與Kapo合約到期後不續聘，原成員Kesha今年起轉任富邦悍將Twitch節目主持人，「Angels mini」成員艾曼達、許芸、茉綝也因個人生涯規劃考量，決定離開團隊開啟人生新的篇章，「祝福未來無論在任何地方，都能持續展現獨特魅力，閃耀屬於自己的光芒。」正式成員調整部分，寶兒及 Kapo在合約到期後不續聘，球團感謝2位成員過往為團隊的付出，祝福未來無論在任何地方，都能有很好的發展。「Angels mini」成員艾曼達、許芸、茉綝則因個人生涯規劃決定離開團隊，妮塔和珈嘉則繼續以Angels mini角色，朝升格正式成員的目標努力。富邦悍將練習生培訓企劃，選出10位練習生組成「Fubon Angels mini」其中5名成員陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee確定升格正式成員，成為團隊的生力軍。另外，成員Kesha展現多元才華，今年起將轉換跑道，接下富邦悍將Twitch官方頻道節目的主持人任務，以不同身分持續陪伴富邦悍將以及球迷。韓籍成員則有李珠珢、李晧禎、李雅英、南珉貞等4人，截至目前為止，Fubon Angels 共有26名正式成員及2名Angels mini，預計3月下旬舉辦Fubon Angels開季記者會，屆時將介紹今年度的全體成員、全新制服及新球季應援亮點，盼請外界拭目以待！