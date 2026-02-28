我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏傑曬出自己賞櫻的照片。（圖／江宏傑 Chiang Hung-Chieh 臉書）

37歲的台灣桌球好手江宏傑，自四年前和日本國手福原愛離婚後慢慢走出低潮，外型也逐漸轉變，近日剛過生日的他，在社群曬出自己賞櫻花的照片，和過往不一樣的小瓜呆新造型引起許多網友關注。2月22日正逢江宏傑37歲生日，他在社群平台分享一組賞櫻照，寫下「櫻花開了！春天來了！」照片中他站在路邊，並且頂著一頭小瓜呆髮型自拍，同時向粉絲喊話「2026繼續努力」展現對未來的期許。照片曝光後，不少網友注意到江宏傑的造型變化，與過去國手時期整齊清爽的髮型相比，他近期放下瀏海、留著些許鬍渣，穿搭風格也偏向率性自然，有網友笑稱他拍照姿勢相當「直男風」，但也有人大讚新造型與櫻花背景「氣場超搭」，多數留言皆為生日祝福與鼓勵。卸下國手身分後，江宏傑將重心轉向演藝圈，積極參與綜藝節目錄製與各類活動演出。不同於賽場上專注嚴謹的形象，他在節目中展現自然真誠的一面，被觀眾形容為具有「鄰家男孩」般的親切氣質，逐漸在演藝圈站穩腳步。在江宏傑專注於個人發展之際，前妻福原愛則已與過去捲入風波的對象「橫濱男」再婚並懷孕，使兩人各自的人生走向再次成為媒體焦點，不過，外界普遍認為，雙方如今各自前行，已逐步回歸平靜生活。