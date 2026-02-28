我是廣告 請繼續往下閱讀

美國媒體報導，半導體研究公司TechInsights的初步報告發現，中國燧原科技（Enflame）一款高效能AI晶片中，含有由台積電生產的關鍵組件，引發市場擔憂這可能涉及違反美國出口管制規定。對此，台積電駁斥，此晶片不符合被歸類為受管制AI晶片的標準；該報告隨後已更正，相關錯誤說法也已移除。NBC新聞指出，一名消息人士表示，美國官員已就該研究內容聽取簡報。TechInsights的分析詳細說明燧原科技一款AI晶片的拆解結果，該公司在網站指出，在拆解燧原處理器後，發現其中關鍵晶片組件S60由台積電製造。晶片是AI系統運算核心，美國過去數年為維持在AI領域的領先地位，對出口至中國的AI相關產品實施嚴格限制，並依晶片運算能力等技術指標決定出口範圍。TechInsights的初步分析似乎認為，燧原科技的S60晶片性能足以受到美方出口限制規範。專家表示，若依該出口管制分類，自2022年底起將該晶片銷售給中國AI公司，可能構成違法。根據多家中國媒體報導，燧原S60晶片於2024年生產。TechInsights發言人Graham Butler表示，對S60的技術分析仍在進行中，最終結果可能調整，並未提供完整報告。對此，台積電駁斥，表示已審閱一份第三方分析報告，該報告聲稱某款由台積電製造的晶片被歸類為受管制AI晶片。根據其技術特徵與應用，此晶片不符合被歸類為受管制AI晶片的標準；該報告隨後已更正，相關錯誤說法亦已移除。台積電並強調，台積電是一家守法公司，致力於遵守所有適用規則與法規，包括相關出口管制。知情人士透露，美國官員已就相關研究內容聽取簡報。根據美國自2022年強化出口規則顯示，只要晶片製造過程使用美國技術、軟體或設備，即使在海外生產，若最終流向中國，仍可能受管制。由於先進半導體製造普遍依賴美國技術，AI晶片幾乎全面納入監管範圍。中國媒體稱，燧原已在資料中心等AI基礎設施中部署數萬顆S60晶片。另一方面，川普政府雖已批准部分高階AI晶片對中銷售，但傳出國務院正放慢審批節奏，並研擬更嚴格的使用限制，美中晶片戰持續延燒。