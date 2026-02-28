詐騙手法越來越刁鑽！內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例指出，有民眾日前收到一封「中獎發票通知」電子郵件，當下超級開心，便依照信件指示兌獎，甚至「輸入信用卡卡號」，就這個關鍵舉動成為轉折，不久後當事人接到銀行來電，發現信用卡已被盜刷近18萬元，才驚覺落入詐騙陷阱。
信箱收到「發票中獎」別輕信！下秒陷入詐騙陷阱
「165打詐儀錶板」近日分享一起案例，一名受害者在上班時間收到一封電子郵件，信件主旨寫著「MOMO電商中獎發票通知」，信中還附上「財政部統一發票整合平台」網站連結，看起來幾乎與官方網站一模一樣，當事人因此未多加查證便點擊進入。
沒想到網站後續開始引導，要求中獎者「驗證身分」才能領獎，並指示輸入信用卡卡號、有效期限以及背面的CVV三碼。當事人坦言：「當下我完全沒有警覺，甚至覺得很正常。」輸入完成後便繼續處理自己的事情。
然而幾分鐘後，銀行客服突然來電，語氣急切詢問是否有進行一筆刷卡交易。當事人當場愣住，因為根本沒有消費，立刻明確表示：「我沒有同意這筆交易！」
客服隨即協助掛失並停用信用卡，並將該筆交易列為爭議款項，同時提醒儘速前往派出所報案。經查詢發現，信用卡已遭盜刷2筆，總金額高達新台幣185,988元。
受害者製作筆錄時也呼籲：「我一步一步掉進陷阱，親手把信用卡資料交給對方。大家在輸入信用卡號或帳戶資料前，務必確認是否為真實網站，才不會像我一樣掉入圈套！」
中獎通知要「信用卡號」就是詐騙！官方公布判斷關鍵
事實上，近期電子郵件詐騙頻傳，許多民眾都曾收到「恭喜您電子發票中獎了」、「雲端發票中獎1000元」等主旨信件，內容多為詐騙集團冒用財政部或momo、Yahoo等電商平台名義的釣魚郵件，誘騙受害者點擊連結並輸入個人資料或信用卡資訊。
財政部提醒，收到任何可疑郵件務必提高警覺，不要輕易填寫信用卡等敏感個資。財政部電子發票整合服務平台的官方電子信箱與網址結尾皆為政府專用「.gov.tw」，其他網域皆屬可疑。
momo官方也表示，發票中獎通知不會透過電子郵件寄送，更不會要求會員透過連結輸入個資或金融資訊。「如收到可疑通知，建議回到momo官方網站或APP內查詢，或透過正式客服管道查證。」
假網站有這些細節破綻！網址一秒看出問題
至於假冒網站有哪些破綻？事實查核平台 MyGoPen 指出，財政部官方領獎流程絕不會要求填寫「信用卡資料」，任何需要輸入卡號的領獎網頁幾乎可判定為詐騙。
《MyGoPen》表示，詐騙集團架設的偽冒網址（如：einvoiceplatforma-tw＊com）與官方版本極為相似，但仔細觀察仍可發現異狀：
1、登入方式受限：正版網站支援「手機、自然人憑證、行動自然人憑證」三種登入方式；假網站通常僅提供手機號碼登入。
2、驗證碼不變：假網站的圖形驗證碼無論重新整理幾次，顯示數字都一模一樣。
3、官方真實網址：財政部正確官網網址為 https://www.einvoice.nat.gov.tw/，請務必認明「.gov.tw」結尾。
資料來源：內政部警政署
