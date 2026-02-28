我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳其邁、賴清德等人出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

在二二八事件周年前夕，電影《世紀血案》因改編林宅血案，卻未經當事人林義雄及其親屬同意，引發外界撻伐。對此，高雄市長陳其邁今（28）日表示，這30年來，林義雄從未提過此事，而電影劇組未經家屬同意便進行拍攝，把這段歷史傷痛當作消費品，扭曲社會記憶、否認、淡化、粉飾獨裁者的責任，讓大家繼續陷入在不清不楚的迷霧中，分不清事情真相。適逢二二八事件79周年，總統賴清德、陳其邁、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、文化部長李遠等人，今天赴高雄市立歷史博物館前廣場，出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」。陳其邁致詞時提到，最近一部電影叫做《大濛》，故事中女主角「阿月」的哥哥，受到威權槍殺，所以一個人從嘉義到台北，替哥哥收屍。他提到，阿月只知道哥哥是一位有理想的人，希望能夠像雲一樣追求自由，但其哥哥為何被槍殺，在這部電影裡，導演沒有明確的理由。陳其邁表示，在那個混亂的時代，身邊親人無緣無故消失，就像大多數二二八事件的家屬一樣，至今仍不知道真實原因，因此電影名叫做《大濛》，《大濛》就是用這個名字，反映那個時代台灣人的故事，大濛的時代充滿陰暗和寒冷的濛霧，消失的親友就是好像凋零落地的花朵，活在大濛人心中的痛，就像非常沉重的枷鎖，鎖住每個人的魂魄。話鋒一轉，陳其邁說，當大家努力追求歷史真相時，有另一部電影叫做《世紀血案》，一樣以二二八事件、林家血案作為主題，當時林義雄家中遭到威權政府的全面監督，卻有人可以公然進入林宅，對林家的大人、小孩，犯下令人無法原諒的惡行，至今真相未明。陳其邁直言，林家血案不僅是林家的悲劇，也是台灣從威權走向民主轉型過程中，所有台灣人集體的創傷，林義雄長期以恬靜、沉默來面對這些傷痛，很少在公開討論當時的細節，林曾表示，每次想起家裡的事、不論是善意或是惡意地提起，是再一次揭開傷痛、讓人痛苦。陳其邁批評，電影出版單位沒有拿到林義雄的同意，就進行電影拍攝，把這段歷史傷痛當作消費品，來扭曲社會記憶、否認、淡化、粉飾獨裁者的責任，讓大家繼續陷入在不清不楚的迷霧中，分不清事情真相，但幸好有很多對台灣歷史有共同情感的人，很多觀眾、影評人、演員，後來發現真相，團結起來抵抗這種想要把事情搞亂，來混淆事情真相的惡意。「歷史可以原諒，但是不能忘記！」陳其邁說，當採取行動的人越來越多，真實的記憶會越來越有溫度，他也再次感謝前輩的堅持，將歷史的記憶傳承給下一代，讓大家能夠了解二二八的真相。