每年吸數萬人潮、已成台灣指標性音樂節「浮現祭(EMERGE FEST)」，今（28）日起至3月1日將在台中清水鰲峰山運動公園盛大登場，台中市新聞局表示，預估本屆活動期間將吸引約5萬人次湧入清水地區。《NOWnews今日新聞》整理兩日完整卡司、交通與接駁等相關資訊一次看。
🟡「2026浮現祭EMERGE FEST」主要資訊：
日期：2026年02月28日～03月01日
時間：
DAY1：11:00~22:00
DAY2：11:00~22:00
地點：台中清水鰲峰山運動公園（地址搜尋「台中市自由車場」，即台中市清水區鰲海路70號）
票價：單日預售票每人1988元、雙日預售票3188元
🟡「2026浮現祭EMERGE FEST」表演卡司與節目表：
台中市新聞局表示，此屆浮現祭演出陣容橫跨台灣、日本、韓國、澳洲等地，海外音樂人比例首度突破四成。包括韓國九○年代傳奇樂團 JAURIM 紫雨林、新生代人氣樂團 TOUCHED、ONEWE、CAN’T BE BLUE；日本樂團 FREDERIC、go!go!vanillas、the cabs、PASSEPIED 等；澳洲雙人組Cosmo's Midnight、泰國歌手 pami，以及北海道音樂人 REJAY 等，展現多元且具探索性的策展精神。
完整卡司陣容：
美秀集團｜deca joins｜JAURIM｜터치드(TOUCHED)｜滅火器 Fire EX.｜麋先生 MIXER｜怕胖團 PAPUN BAND｜フレデリック(FREDERIC)｜go!go!vanillas｜The Chairs 椅子樂團｜芒果醬 MangoJump｜溫蒂漫步 Wendy Wander × Billyrrom｜我是機車少女 I'mdifficult｜拍謝少年 Sorry Youth｜傻子與白痴｜Dragon Pony｜旺福｜VH｜すりぃ THREEE｜とた(Tota)｜Cosmo's Midnight｜SERIOUS BACON｜pami｜the cabs｜音羽-otoha-｜溫室雜草｜庸俗救星｜公館青少年｜P!SCO｜粗大Band｜Haku.｜チョーキューメイ（Cho Q May）｜berry meet｜원위(ONEWE)｜Redoor｜CAN'T BE BLUE｜kurayamisaka｜雪国｜Ghost Bookstore｜SHOOTUP｜梁河懸｜孤獨的利裡｜REJAY｜本能實業｜凹與山｜JOYCE就以斯｜野巢 Nosu｜KIK｜林潔心｜震樂堂 ft. 老諾｜パスピエ PASSEPIED｜INUWASI｜Quubi with 九尾Band｜NEO JAPONISM｜yosugala｜soda shower!｜Pure makeR｜月宵◇クレシェンテ｜THEΔRAREz｜Happy Holiday!!｜debloop｜共振效應｜Hammer Head Shark｜3markets[ ]｜薄暮 EVENFALL｜憂憂 Yō-Yō｜sucola｜隨性Random｜上山｜步行者 Pacers｜Black petrol｜Wantamnam 我地希望｜Night Keepers 守夜人 ft. XinU｜Kumu Basaw 姑慕.巴紹｜GOOD BYE APRIL｜liquid people｜GOODMOOD｜before the night ends｜羊駝小姐 Malpaca｜睿雞 RIKI｜Quanzo & O.Dkizzya｜Jimmy H. & HomeRich｜Lavi 翁彤薰｜O-VER-KiLL｜AKIRA KURØ
🟡「2026浮現祭EMERGE FEST」交通與接駁指南：
📍接駁車：
包含短程、中程、長程接駁預約，預購平台目前都顯示已額滿
📍台鐵
路線一、搭至台中火車站，搭乘官方接駁車至會場。
路線二、搭乘至清水火車站（海線），轉乘接駁車至會場。
📍高鐵：搭至高鐵台中站
路線一、搭乘官方接駁車至會場
路線二、轉乘台鐵：步行至新烏日火車站，轉乘台鐵至清水火車站。
路線三、轉乘公車：步行至新烏日火車站（A區）搭乘93號公車，約75分鐘至「清水車站（中山路）」下車
📍客運
路線一、搭乘至朝馬轉運站，搭乘官方接駁車至會場
路線二、搭乘至統聯客運中港轉運站，步行5分鐘至福安站（專用道）搭乘304/305號公車至中山董公街口，步行8分鐘至清水市區中山鰲峰路口，搭乘官方接駁車至會場
📍市區公車：
▪️清水火車站出發：
688主線（往臺中港旅客服務中心）：
鰲峰山公園」站下車，步行即達。發車時間：08:50、11:15、13:30、16:15
93（往大甲區銅安厝）、304（往港區藝術中心）、305（往文武公園）：
「中山董公街口」站下車，步行約 10分鐘至會場。
▪️台中火車站出發：
303（往大勇東四維東路）、304（往港區藝術中心）、305（往文武公園）、500延（往三田國小）：
「中山董公街口」站下車，步行約 10分鐘至會場
▪️高鐵台中站出發：
93（往大甲區銅安厝）：
「中山董公街口」站下車，步行約 10分鐘至會場
▪️朝馬轉運站出發：先步行至「秋紅谷（專用道）」上車
303（往大勇東四維東路）、304（往港區藝術中心）、305（往文武公園）：
「中山董公街口」站下車，步行約 10分鐘至會場
▪️統聯客運中港轉運站出發：先步行至「福安（專用道）」上車
303（往大勇東四維東路）、304（往港區藝術中心）、305（往文武公園）：
「中山董公街口」站下車，步行約10 分鐘至會場
📍自行開車（汽車停車場資訊）
設定目的地：台中市自由車場（台中市清水區鰲海路70號），會場周邊停車格有限，建議優先停放官方停車場，建議方案如下：
方案一、設定目的地：嘉陽高中（官方免費停車場），步行15分鐘至會場。
方案二、設定目的地：鰲峰山運動公園停車場（付費停車場），步行15分鐘至會場。
方案三、設定目的地：清水區農會停車場（付費停車場），步行18分鐘至會場。
方案四、設定目的地：牛罵頭收費停車場（付費停車場），步行18分鐘至會場。
📍自行騎車（機車停車場資訊）
設定目的地：台中市自由車場(台中市清水區鰲海路70號)，會場周邊停車格有限，建議優先停放官方停車場，建議方案如下
設定目的地：清水區中山路（路邊停車格），步行15-20分鐘至會場。
資料來源：浮現祭官網、浮現祭臉書
