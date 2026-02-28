以色列28日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，襲擊地點包括最高領袖哈米尼的辦公室附近。美國官員證實，「美國正在參與其中」，但並未透露參與程度。以色列、伊朗也都宣布關閉領空。
據美聯社報導，一位美國官員和空襲行動知情人士透露，美國也參與此次以色列空襲德黑蘭的行動，但尚不清楚參與程度。
德黑蘭遇襲後市中心爆出滾滾濃煙，德黑蘭市中心通往哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官邸的道路已被當局封鎖，首都其他地區也響起了爆炸聲。
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）已正式宣布對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊，全國進入特別緊急狀態，發布警報讓民眾做好飛彈可能射向以色列的準備。交通部也同步下令，無限期關閉領空，所有民航機禁止起降，呼籲民眾暫勿前往機場。
以色列宣布對伊朗發動攻擊後，伊朗首都發生更多爆炸。當局尚未公佈襲擊造成的傷亡情況。同時，伊朗關閉了領空，並切斷了行動電話服務。
目前尚不清楚86歲的哈米尼事發時是否在辦公室。由於與美國的緊張關係加劇，他已連續多日未公開露面。此次襲擊發生之際，美國已在該地區集結了龐大的戰鬥機和軍艦艦隊，試圖迫使伊朗就其核計畫達成協議。
川普一直希望達成一項限制伊朗核計劃的協議，伊朗希望避免戰爭，但堅持認為伊朗有權進行鈾濃縮，並且不願討論其他問題，如導彈計劃或對哈馬斯等武裝組織的支持。
目前尚不清楚伊朗是否會立即進行報復，但伊朗曾警告稱，遍布該地區的美國軍事人員和基地將成為任何報復行動的目標。
