▲竹內涼真（後）、土居志央梨（前）因電影《10DANCE》結緣。（圖／IG@takeuchi_ryoma）

日本人氣男星竹內涼真今（28）日被爆熱戀中！對象是曾合作電影《10DANCE》的實力派女星土居志央梨，兩人不僅被直擊街頭甜蜜互動，戀情更被形容為「家人公認」。女方昨日出席活動被問及戀情時，則曖昧回應：「改天慢慢說。」雙方經紀公司則是回應「私事交給他們自己處理」，不否認態度引爆粉絲討論。據日媒《FLASH》報導，竹內涼真、土居志央梨兩人結緣於合作Netflix作品《10DANCE》，為詮釋競技社交舞題材，竹內涼真提前7個月展開密集訓練，並主動邀請土居志央梨一同自主加練，由於竹內曾是足球選手，具備運動底子，而土居則擁有15年芭蕾舞經驗，兩人在高強度排練中培養出高度默契與信任，也為感情發展埋下契機，因此兩人也在作品殺青後不久便開始交往，去年9月起就有了兩人同進同出的傳言出現。2026年2月，土居志央梨又被拍到搭車前往竹內住處，竹內親自下樓迎接，兩人見面後自然相擁，互動宛如偶像劇場景，更受關注的是，竹內的妹妹竹內穗乃香與弟弟竹內唯人也曾被目擊出入該住所，並與女方有所往來，疑似這段戀情已獲家人認可，關係相當穩定。此外，2月14日情人節當天，土居志央梨被目擊特地排隊購買人氣巧克力後前往竹內住所，被認為是在準備「本命巧克力」共度佳節，據悉，竹內欣賞個性直率、帶有中性氣質的女性，而土居在拍攝期間曾多次鼓勵陷入低潮的他；竹內也曾低調現身支持女方舞台劇演出，雙方互相扶持、互動自然。昨日土居志央梨出席活動時，面對媒體追問戀情，她僅微笑回應「改天慢慢聊」；雙方經紀公司則表示「私事交由藝人本人處理」，不承認又不否認的態度被視為默認，兩人戀情發展成為演藝圈焦點。