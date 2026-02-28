我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「臺灣里山實務工作者暨臺日里山實踐交流研討會」透過國際視野與在地觀察，共同探索「社會-生態-生產地景與海景」的保全活用與里山永續發展。（圖／翻攝畫面）

在全球生物多樣性框架（Global Biodiversity Framework， GBF)推動「30x30」目標的浪潮下，農業部生物多樣性研究所、林業及自然保育署、臺灣里山永續創新聯盟(TASIS)2月27日至28日舉辦「臺灣里山實務工作者暨臺日里山實踐交流研討會」。此次會議是臺日雙方在里山實踐上的深度結盟，旨在透過國際視野與在地觀察，共同探索「社會-生態-生產地景與海景」的保全活用與里山永續發展。自2010年里山倡議引入臺灣，透過不斷地實踐與深化，成為國際交流的生態文化軟實力。這次由日本非常具代表性的里山學實踐研究重鎮-日本龍谷大學政策學部金紅実教授與石原凌河教授，率領16位師生團組跨海來臺交流，與臺灣里山專家學者李光中教授、陳美惠教授，黃信勳教授、生多所薛美莉組長，以及來自林業保署，各地長期投入里山永續工作的社區領導人，六十多人齊聚大雁村澀水社區及桃米社區兩個經典山村，展開為期兩天的深度實地交流與學術研討，由林業保育署保育南投分署副分署長等人主持研討會開幕。本次跨國學術交流，分享在生物多樣性與氣候變遷之下的里山韌性治理。研討會匯聚了臺日兩國在里山領域的重量級學者，針對不同面向提出深度論述，臺灣里山永續創新聯盟理事長陳美惠教授以「臺灣里山為保育共生地之基石」為題，探討臺灣如何透過聯盟機制，將在地農業景觀轉化為具備保育功能的共生地，為臺灣接軌國際 OECMs（保育共生地）奠定基礎。日本龍谷大學金紅実教授分享「日本及龍谷大學保育共生地認證方案」，詳述日本如何透過認證機制量化里山價值，提升企業與民間參與保育的誘因。日本龍谷大學石原凌河教授聚焦於「自然保育、防災與減災」的整合，分享如何利用里山森林的生態功能作為自然解方（NbS），降低極端氣候帶來的災害風險。多位專家亦針對臺灣在地的生態保育與經濟轉型發表成果，新故鄉文教基金會顏新珠前執行長分享大埔里地區「纖紅蜻蜓」的保育歷程，展現棲地守護如何轉化為社區認同感。暨南國際大學蔡培慧副教授探討如何將里山倡議轉化為「具溫度的永續農遊」，讓里山成為地方創生的核心推力。臺中科技大學林銘昌副教授剖析「里山農村社區企業經營」，指出唯有建立穩健的社會企業模式，社區的自主保育行動才能永續循環。首日活動透過實地走讀，感受南投里山脈動。臺日雙方夥伴深入大雁村澀水社區與桃米社區進行走讀。透過澀水社區的里山產業導覽解說，植物槌染 DIY 課程，以及桃米社區著名的風味晚餐，龍谷大學師生與在地實務工作者直接對話，見證了林保署「社區林業計畫」長期耕耘的成果。主辦本次活動的生多所薛美莉組長、大雁休閒農業區發展協會陳秋坤理事長共同表示，研討會不僅是學術發表，更是建立臺日長期合作平台的重要里程碑。未來TPSI 將持續串聯產、官、學、民，共同守護臺灣珍貴的里山地景，向國際社會展示臺灣在社會、生態與生產三位一體的卓越實踐。