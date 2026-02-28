我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前副總統呂秀蓮出席北市府在228和平公園主辦的228追思紀念活動。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.28）





今（28）日是228事件滿79週年，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安出席北市府在228和平公園主辦的追思紀念活動。蔣萬安表示，228事件是絕不該發生的悲劇。前副總統呂秀蓮為綠營唯一參加北市府228事件79週年紀念活動， 蔣萬安感謝呂秀蓮他們犧牲奉獻，勇於開拓，才有了民主的轉型，人權的深化，以及多元開放的現在。蔣萬安致詞時表示，228事件是絕不該發生的悲劇，今天站在228和平紀念碑之前，站在各位228受難者親人家屬的面前，身為台北市長，他要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。蔣萬安提到，這三年來，包括陳木桂、曾仲影、徐光、陳義睦等好幾位228受難者或家屬相繼離世。228事件的受難者及家屬親人，在79年前經歷了他們人生最淒涼的衝擊，終其一生都活在陰影裡，承受極大的現實壓力，他每每念及於此，就深感哀痛，更對他們一生的奮進與堅毅，由衷的感佩。在歷史的長河裡，每個生命都是短暫渺小的，但渺小的個體，卻可以因為他們堅持的價值，他們勇於奉獻的信念，而照亮幽暗的時空，引領我們前行而不懼怕。蔣萬安說，他擔任台北市長以來，一直責成文化局，要盡全力協助228事件受難者的家屬們，克服現實生活中的障礙，並在市府的層級範圍內，努力挖掘真相，呈現多元觀照的史觀。今年底，預計將先後出版兩本專書，一本是跨國的團隊研究成果，《葛超智傳記》；另一本，則是更為詳盡地整理出台北市228受難者的小傳。我們的態度很明確；市府的立場很清楚，面向歷史，絕不閃躲；多元視角，觀照史料，盡力呈現歷史事件的可能面向。蔣萬安強調，228事件絕對是不該發生的悲劇，這是我們「台灣的痛，土地的傷」。歷史是一面鏡子，當我們共聚一同紀念二二八的時候，我們就是直視傷痛，仰望蒼穹，一起想像思索未來該怎麼走。這三年多，台北228紀念館，致力於人權教育的基礎建設，深入小學校園，打造人權教具；同時，積極與韓國的人權團體交流合作，讓同樣從威權體制走出來的台韓兩地，共同檢視民主的真諦，人權的可貴。蔣萬安提到，從威權轉型民主必須向今天在現場的呂秀蓮副總統，表達晚輩的敬意。早在1970年代初，她便提倡「新女性主義」，致力追求性別平權；後來投身台灣民主運動，更為此而遭致牢獄之災。但正由於他們那個世代的犧牲奉獻，勇於開拓，台灣才有了民主的轉型，人權的深化，以及多元開放的現在。蔣萬安說，民主的火炬，要一代接一代的傳承，他今天要向所有台灣的民主前輩們承諾，民主人權是台灣的價值，開放多元是台灣的精神，他是中華民國的首都市長，會盡他所能來捍衛民主，保障人權，絕不辜負前輩們的篳路藍縷，絕不辜負我這一代人對這塊土地的忠誠。蔣萬安最後說，他要再次感謝228受難者的親人家屬，這幾年給他的敦促，讓他看到了人性的堅強、包容與寬厚。他不會忘記他們溫暖的雙手，堅毅的眼神，他會一輩子記取他們的提醒，生而為台灣人就要為台灣而打拼，為自由、民主與人權而奮鬥。呂秀蓮會後受訪表示，大家一定好奇今天她為什麼出現228紀念，而所有民進黨都沒有來，228事件是我們住在台灣共同的歷史共業，受害者加害者都已經不在了，但是後代子孫要記取教訓，蔣萬安作為蔣介石的第三代，他兩次強調228事件根本不該發生，他也兩次以上表示，他會終身為人權奮鬥，她希望大家記住這兩句話，一方面勉勵他也監督他，也呼籲這樣的歷史共業，不應該當民進黨執政時綠營參加，國民黨執政綠營就不理了，台灣歷史應該去藍綠共譜，不分顏色只論是非。