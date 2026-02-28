我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科再出手布局矽光子。根據公開資訊觀測站公告，聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited，以約9000萬美元（約新台幣28億元）取得美國矽光子新創Ayar Labs的特別股，持股比重約2.4%，交易已於2月26日經 Digimoc董事會通過。公告內容顯示，本次投資標的為 Ayar Labs, Inc. 特別股，Digimoc 以每股約52.24美元取得172萬2759股，總金額約9000萬美元。交易對象為非關係人，且本案未涉及質押等權利受限情形。Ayar Labs為聯發科合作夥伴之一，透過Digimoc投資，希望深化合作關係，持續布局特殊應用晶片相關技術。Ayar Labs主攻矽光子領域，外界熟知的投資人包括AI晶片大廠輝達以及超微、英特爾等。