以色列今（28）日對伊朗發動攻擊，德黑蘭市中心傳出爆炸聲響，國防部長更宣布進入緊急狀態，消息之下，加密貨幣市場率先反應，比特幣大暴跌，15分鐘內導致1億美元（約新台幣31.4億元）的多頭部位被市場清算。而比特幣價格也從6萬5000美元跌至6萬3000美元（約新台幣197.6萬元）。中東緊張局勢的突然升級，導致交易員紛紛拋售槓桿交易，加密貨幣是受影響最嚴重的資產類別之一。據衍生性商品數據顯示，新聞消息發布後幾分鐘內，各大交易所約1億美元的多頭部位被清算。過去類似事件都曾影響過比特幣的價格，這次也不例外。鑑於加密貨幣市場是週末唯一開放的金融市場，其影響立竿見影。而今日在開戰不久後短短幾分鐘內，比特幣價格從6萬6000美元跌至6萬3600美元，之後回升至6萬4000美元，截至下午4時左右，比特幣價格為63600美元左右。自昨日在6萬8000美元受阻以來，價格已下跌超過4000美元（約新台幣12.5萬元）。美國CNBC報導，以色列今日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，伊朗國營電視台報導市中心爆炸聲四起，戰雲密布。同時，以色列各地警報聲大作，已宣告國家進入緊急狀態。以色列衛生部指示各醫院將住院病患轉移到隔離區，醫療系統進入戰時狀態。據巴勒斯坦聖城報報導，一名以色列政府官員稱，以色列正在準備第一階段密集強力聯合進攻，共四天。初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。截至目前大約30個伊朗境內目標遭到襲擊，包括伊朗總統府和伊朗情報與國家安全部。一名以色列安全官員說，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。這場攻擊發生時，正值美國戰鬥機和軍艦在中東地區集結，就核談判議題向伊朗施壓。美國與伊朗本週在瑞士舉行第三回合談判，試圖化解僵局，但伊朗對核計畫方面表示有妥協意願，卻一再堅稱德黑蘭的飛彈計畫從不在談判之列。初步跡象顯示，華府方面對德黑蘭逐漸失去耐性。