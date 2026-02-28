寶可夢 30 週年真的驚喜不斷！寶可夢公司在昨（27）日的官方直播中，震撼宣布推出 Game Boy 造型音樂機，收錄多款初代《寶可夢 紅／綠》版本所有經典曲目。這款讓全球粉絲瘋狂的懷舊單品，也確認將於 3 月 14 日在台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）正式開賣，帶領粉絲瞬間進入童年的時光隧道！
寶可夢公司推Game Boy造型音樂機！台灣3/14開賣
寶可夢公司昨日晚間舉辦 30 週年官方直播，公布了大量新作品與商品資訊。除了第十世代本傳新作《寶可夢 風與波》確定將於 2027 年發售外，最令資深玩家關注的產品莫過於這款 Game Boy 造型音樂機。
這款產品正式名稱為「寶可夢紅／綠遊戲音樂機 Game Music Collection: Game Boy Jukebox」，外觀完全復刻任天堂經典掌機 Game Boy。雖然尺寸縮小為原機的 1/3，但從按鈕配色、主機刻印到揚聲器的音效細節都百分之百忠實呈現。
插入卡帶重現遊戲畫面！增田順一操刀還原 8-bit 感動
這款音樂機隨機附贈 45 種迷你卡帶，分別收錄了《寶可夢 紅／綠》遊戲中各個地圖與戰鬥的經典配樂。其設計巧思十足：
沉浸式體驗：玩家插入卡帶後，隨身聽螢幕會同步顯示來自舊版《寶可夢 紅／綠》的經典遊戲截圖。
職人細節：傳奇音樂作曲家增田順一透露，團隊投入大量心力，力求讓這 45 首歌曲的音質與體感更貼近原版 Game Boy 主機的配樂質感。
這款極具收藏價值的 Game Boy 造型音樂機已於今（28）日展開第一波發售。台灣玩家則需再等一下，台北寶可夢中心預計於 3 月 14 日正式上架開賣，台灣定價為新台幣 2,400 元。
台北寶可夢中心3月份入店整理券發放實施日期
3月5日（四）、3月7日（六）
3月14日（六）
3月21日（六）
3月27日（五）、3月28日（六）
資料來源：寶可夢中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
寶可夢公司昨日晚間舉辦 30 週年官方直播，公布了大量新作品與商品資訊。除了第十世代本傳新作《寶可夢 風與波》確定將於 2027 年發售外，最令資深玩家關注的產品莫過於這款 Game Boy 造型音樂機。
插入卡帶重現遊戲畫面！增田順一操刀還原 8-bit 感動
這款音樂機隨機附贈 45 種迷你卡帶，分別收錄了《寶可夢 紅／綠》遊戲中各個地圖與戰鬥的經典配樂。其設計巧思十足：
沉浸式體驗：玩家插入卡帶後，隨身聽螢幕會同步顯示來自舊版《寶可夢 紅／綠》的經典遊戲截圖。
職人細節：傳奇音樂作曲家增田順一透露，團隊投入大量心力，力求讓這 45 首歌曲的音質與體感更貼近原版 Game Boy 主機的配樂質感。
3月5日（四）、3月7日（六）
3月14日（六）
3月21日（六）
3月27日（五）、3月28日（六）
資料來源：寶可夢中心