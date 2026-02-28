我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是228事件滿79週年，身為蔣家後代的台北市長蔣萬安出席北市府在228和平公園主辦的追思活動。蔣萬安致詞時強調，228事件絕對是不該發生的悲劇，承諾會盡所能捍衛民主、保障人權。不過，活動中一名受難者家屬頭上戴上紙袋、手舉「原諒無可能」，無聲抗議。對此，蔣萬安回應表示，他們會持續努力還原真相、撫平傷痕。蔣萬安今天出席台北市文化局在二二八和平公園舉辦的228事件79週年紀念追思會，現場安排125名警力負責安全維護。蔣萬安約在下午2時抵達會場，由台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉陪同，一一與家屬握手。北市紀念追思會前副總統呂秀蓮隨後抵達現場，向蔣萬安及與會人士致意後，追思會正式開始，循例於下午2時28分敲響和平鐘並默哀，再由蔣萬安偕同家屬代表施淑娟、陳春枝向受難者英靈獻花致意，接著上台發表談話。蔣萬安致詞時，一名以受難者家屬身分進場的與會人員頭戴紙袋、手舉寫上「代誌無解決、原諒無可能」標語，沉默靜坐表達抗議；蔣萬安則並未受到影響，繼續發表談話。蔣萬安表示，228事件是絕不該發生的悲劇，今天站在228和平紀念碑及受難者親人面前，他身為台北市長要向昔日的受難者及受難者家屬致歉。針對受害者家屬舉牌抗議，蔣萬安受訪時回應表示，「我們一定會繼續盡我們最大力量來努力做到還原真相、撫平傷痕，所以我們會持續努力。」