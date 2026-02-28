我是廣告 請繼續往下閱讀

外資摩根士丹利最新點名，看好AI趨勢帶動載板與HDI需求續強，並認為在價格與產品組合雙重順風下，欣興未來2至3年毛利率可望走在擴張軌道，因此將欣興目標價調升至550元、維持「優於大盤」評等。大摩科技產業分析師高燕禾指出，儘管第1季仍屬傳統淡季，但欣興在載板、HDI與PCB訂單動能相對穩定，營收表現可望呈現小幅季增；同時，產能利用率預估仍能維持約90%水準。並強調，近期的價格調整有利加上AI產品比重拉升，將推動毛利率在首季同步季增，形成營運面的正向循環。就產品結構來看，大摩估算，欣興2025年在ABF載板業務中的AI營收比重約40%，今年在AI拉貨延續下，有望進一步拉高到約60%；HDI業務去年則約55%至60%，今年也可上看65%至70%，帶動整體AI營收占比突破6成，成為推升獲利彈性的關鍵。在獲利模型上，大摩同步上修欣興今明兩年成長想像。高燕禾預估，欣興今年EPS可望由去年的4.34元跳升至8.67元；明年則進一步上看17.73元，等於連兩年維持倍數成長的節奏。基於上述假設，大摩把目標價由500元上調到550元，調幅約10%。受報告激勵，欣興金馬年開市後股價強勢反映利多，26日盤中由震盪翻紅，終場上漲23元、收在481.5元，續創歷史新高；若以該收盤價對照大摩550元目標價推算，仍有約一成以上的上行空間。