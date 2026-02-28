我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列28日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，襲擊地點包括最高領袖哈米尼的辦公室附近。美國總統川普（Donald Trump）宣布，美國已對伊朗發動軍事行動，規模龐大且正在進行當中。外媒也披露，以色列與美國的聯合行動，將持續4天。CNN報導，川普在自家社群Truth Social發布長達8分鐘的影片，證實美國對伊朗發動軍事行動，「我們的目標是通過消除伊朗政權帶來的迫在眉睫的威脅來保衛美國人民，伊朗政權是一群極其頑固、可怕的惡棍，其威脅性活動直接危及美國、我們的軍隊、我們在海外的基地以及我們在世界各地的盟友」。川普直言，「47年來，伊朗政權一直高喊『美國去死』（Death to America），並發動了一場永無止境的流血和大規模謀殺運動，目標是美國、我們的軍隊以及許多國家的無辜民眾」。川普也說，「美軍正在開展一項規模龐大且仍在進行的行動，以阻止這個極其邪惡的極端獨裁政權威脅美國及其核心國家安全利益。我們將摧毀他們的導彈，並將他們的導彈工業夷為平地」，自從6月美國轟炸伊朗核設施以來，伊朗一直在努力重建核子計畫，「他們拒絕了所有放棄其核野心的機會，我們不能再容忍下去了」。川普坦言，「伊朗政權意圖殺戮。勇敢的美國英雄可能會犧牲，我們可能會有傷亡——這在戰爭中經常發生——但我們這樣做不是為了眼前的利益。我們是為了未來，這是一項崇高的使命，美國已採取一切可能的措施，最大限度地降低該地區美國人員面臨的風險」。川普也對伊朗民眾喊話，稱對伊朗持續不斷的空襲的目標是推翻伊朗政權，呼籲伊朗人民抓住機會，奪取政權，「等我們的行動結束後，你們就接管政府。它將歸你們所有。這可能是你們幾代人唯一的機會。多年來，你們一直向美國尋求幫助，但從未得到過。那就讓我們看看你們會如何回應。美國正以壓倒性的實力和毀滅性的武力支持你們，現在正是掌控自己命運、開啟觸手可及的繁榮輝煌未來的最佳時機。現在是行動的時刻，不要讓它溜走。」據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發動的新一波軍事行動，命名為「咆嘯雄獅」（Roaring Lion）。該名稱源自今年6月對伊朗發動的「崛起雄獅」（Rising Lion）軍事行動。