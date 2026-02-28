我是廣告 請繼續往下閱讀

隱身於農地與住宅區的未登記工廠，往往是公共安全與環境的隱形炸彈。為守護市民安全與土地正義，台中市政府自109年起全面啟動查察，6年內共查獲541家違規工廠並全數勒令停工。市府強調，針對高污染及拒不改善者絕不寬貸，目前已強制斷水電9家、開罰846萬元，呼籲業者切勿挑戰公權力。經發局「未登記工廠聯合加強矯正小組」分析指出，遭裁處的541家未登記工廠中，具有以下特徵：熱區分佈：高度集中於大里、烏日及太平區。產業類型：以金屬製品、手工具及五金零件製造加工為主。違規主因：隨著產業快速發展，面臨土地供給不足及地價上漲，部分業者轉向低價農地設廠，或延續早期「家庭即工廠」的型態隱身於住宅區內。經發局說，未登記工廠的納管輔導期限已於111年3月19日屆滿。針對查獲的違規業者，市府除了依法勒令停工並定期複查，也積極輔導業者轉型或遷廠。目前已有顯著成效，例如：烏日區某農地金屬加工廠經裁處後，已自主停工並搬遷設備。龍井區某金屬表面處理工廠依法受罰後，成功遷至關連工業區並取得合法登記。大里區某鐘錶配件加工廠則已主動拆除建物，將農地恢復種植。針對拒不停工或涉及高污染（如砂石碎解、電鍍、烤漆、染整、酸洗等）的行業，市府祭出更強硬的執法手段。例如大甲溪畔某從事砂石碎解的非法工廠，以及太平區某高污染金屬塗裝工廠，皆因屢勸不聽且擴大營運，已遭市府依法強制斷水斷電。經發局強烈呼籲，工廠必須取得一般或特定工廠登記才能合法經營。未登記且拒不改善者將面臨連續裁罰，高污染工廠更會面臨斷水斷電等強制措施。請業者及地主切勿心存僥倖，共同維護台中的公共安全與土地使用秩序。