世界棒球經典賽（WBC）即將引爆，中華隊將於3月2日在宮崎展開官辦熱身賽，隨後於3月5日正式投入C組預賽，接連迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等強敵。《NOWNEWS今日新聞》特別為讀者整理出Hami Video最划算的「省錢訂閱攻略」最低月租199元，或是平均每日最低僅需3.8元的多種超值方案，就能為中華隊熱血應援。
一日球迷想看比賽，可選擇 Hami Video或是 愛爾達體育付費訂閱收看。以往可以在LINE禮物、hamipoint票券館等平台上找到30日、7日體驗等短期的序號購買，但記者實際在平台上查看已經看不到相關的方案，如果只想短期追賽事，最便宜的是官網199月租，或是90天方案。
三種需求一次看
Hami Video月租型方案199元
若是沒有長期看球習慣的用，建議選擇月租型方案，每月價格為199元，平均一天6.6元。但要提醒，月租型會自動續扣，最短租期為一個月，若賽後不想續訂，記得要在下一個收視週期前主動辦理退租，否則會產生續扣費用。
Hami Video 90天方案399元
月租一個月再加200元可以多看2個月，平均一天是4.4元，相較於LINE禮物90天加送30天特價為567元，平均一天4.7元，在Hami Video官網直接訂購更便宜。
Hami Video 180天方案699元
對於長期關注體育賽事的讀者，Hami Video有180天方案699元，比之前的方案還便宜，平均一天為3.8元。天數型方案到期後會自動退租，不必擔心忘記取消的問題。
中華隊賽事官辦熱身賽
3/2 (一) 10:00：中華隊 vs 歐力士猛牛 (二軍)，宮崎 Sokken 球場
3/3 (二) 10:00：中華隊 vs 福岡軟銀鷹 (二軍)，宮崎 Sokken 球場
中華隊C組預賽，地點：東京巨蛋
3/5 (四) 11:00：中華隊 vs 澳洲
3/6 (五) 18:00：日本 vs 中華隊
3/7 (六) 11:00：中華隊 vs 捷克
3/8 (日) 11:00：中華隊 vs 韓國
