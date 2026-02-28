我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市長蔣萬安參加228紀念追思活動。（圖／記者呂炯昌攝）

台北101董事長賈永婕大年初五參觀中正紀念堂《自由花蕊》展覽後，她在臉書曬出蔣中正蠟像照並寫下「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，引發熱議。對此，身爲蔣家後代的台北市長蔣萬安今（28）日表示，不會用北洋軍閥的後人來看待她。電影《世紀血案》近期所引發的社會討論，台北101董事長賈永婕近期也頻頻發表挺民主言論，有不少網友大讚她「覺醒」，由於綠營挑戰2026台北市長人選難產，也被質疑意圖爭取台北市長提名，並指她的家族是「掌權北洋軍政府後代」，對上蔣萬安是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代！」針對101董座賈永婕政治性言論，蔣萬安今日下午參加在228和平公園舉行的228紀念追思活動受訪指出，台灣是民主多元包容的社會，能夠從多元的視角，以及各個方面來理解台灣的歷史，他認為這非常重要，所以他今天也在致詞的時候特別表達，再次齊聚在228和平紀念公園，就是作為身為後人，絕對不忘歷史，永誌歷史，超越歷史，而且唯有真誠的面對、肅穆反省，才能夠汲取教訓，而且往前邁進。媒體追問賈永婕說「北洋軍後代要跟國民黨政府後代一起跑101垂直馬拉松」，是否會接受賈永婕的邀請？蔣萬安指出，每個人都是獨立的個體，不會用北洋軍閥的後人來看待她。今天是228的追思紀念會，還是尊重整個追思會的主題，以及前來參與的受難者的家屬親人。