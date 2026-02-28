我是廣告 請繼續往下閱讀

中油28日宣布，因近期歐美、東北亞低溫推升用氣量，加上歐洲天然氣庫存偏低，歐亞買家在現貨市場競相爭購天然氣現貨以回補庫存，推高國際LNG價格，帶動進口成本走升，因此3月起各類用戶天然氣價格平均調漲3%。中油調整屬「部分反映」成本，強調未調足的缺口仍由中油吸收，以降低對國內物價的衝擊。中油也提到，配合政府穩定物價政策，民生用戶天然氣價格自2021年6月以來已連續4年半吸收部分價差，幫助緩和國際油氣波動傳導到民生端。若以一般家庭的月均用氣量換算，中油估計此次調整後，每月支出約微增5至7元；中油並表示，民生用戶天然氣價格目前仍遠低於成本。中油指出，後續將持續追蹤國際油氣市場與補庫趨勢，在以穩定物價為前提下，兼顧公司營運與政策配合，審慎檢視氣價與吸收幅度；各用戶別天然氣牌價，則以中油官網公告的天然氣牌價表為準。