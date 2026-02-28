以色列28日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，美國總統川普（Donald Trump）證實，美國已對伊朗發動軍事行動。外媒也披露，以色列與美國的聯合行動，將持續4天。
川普在自家社群Truth Social發布長達8分鐘的影片，證實美國對伊朗發動軍事行動，「我們的目標是通過消除伊朗政權帶來的迫在眉睫的威脅來保衛美國人民」。
據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發動的新一波軍事行動，命名為「咆嘯雄獅」（Roaring Lion）。該名稱源自今年6月對伊朗發動的「崛起雄獅」（Rising Lion）軍事行動。
《紐約時報》報導，不具名安全消息人士透露，對伊朗的軍事行動並非臨時起意，而是美國與以色列經過數月精密規劃的成果，以色列火力全開、美國與以方立場完全一致。
《以色列時報》報導，以色列軍方選在清晨與上午發動首波攻勢，是利用伊朗「預期不會在白天襲擊」的心理盲點，達成奇襲效果。據悉，這場聯合行動的「初步階段」預計將持續整整4天。
美軍這波空襲行動是在美軍於該區域進行大規模軍力部署後發動，集結軍力包括兩艘航空母艦、多艘海軍驅逐艦及50多架戰鬥機。一位美國官員表示，數十次美軍空襲是由駐紮在中東各地基地的攻擊機以及一艘或多艘航空母艦上的攻擊機執行的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據以色列總理辦公室消息，以色列宣布對伊朗發動的新一波軍事行動，命名為「咆嘯雄獅」（Roaring Lion）。該名稱源自今年6月對伊朗發動的「崛起雄獅」（Rising Lion）軍事行動。
《紐約時報》報導，不具名安全消息人士透露，對伊朗的軍事行動並非臨時起意，而是美國與以色列經過數月精密規劃的成果，以色列火力全開、美國與以方立場完全一致。
《以色列時報》報導，以色列軍方選在清晨與上午發動首波攻勢，是利用伊朗「預期不會在白天襲擊」的心理盲點，達成奇襲效果。據悉，這場聯合行動的「初步階段」預計將持續整整4天。
美軍這波空襲行動是在美軍於該區域進行大規模軍力部署後發動，集結軍力包括兩艘航空母艦、多艘海軍驅逐艦及50多架戰鬥機。一位美國官員表示，數十次美軍空襲是由駐紮在中東各地基地的攻擊機以及一艘或多艘航空母艦上的攻擊機執行的。