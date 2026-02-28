我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人林志玲的老公、「國民姐夫」AKIRA將於今年6月6日迎來出道20週年，今（28）日宣布2大喜訊，確定將於6月6日以個人名義發行數位EP《URBANSAVAGE》，同時宣布將於7月起展開首次個人巡迴演唱會，AKIRA懷抱著一路累積的20年歷程與不變的感謝之心，確定8月8日登上台北CLAPPER STUDIO TAIPEI開唱，大批粉絲歡欣鼓舞。AKIRA於2006年6月6日加入EXILE，今年迎來出道第20年，他兼具都會感的洗鍊存在感與原始狂野的力量，將這兩種相反的魅力內化於一身，並以不受既有規則束縛的野性，透過精緻的都會感性昇華，以「URBAN SAVAGE」作為象徵。懷抱著一路累積的20年歷程與不變的感謝之心，在回歸原點的同時，也堅定地邁向全新的挑戰。AKIRA將於出道滿20年的6月6日發行的數位EP《URBAN SAVAGE》，收錄4首融合AKIRA自身音樂根源中的Mixture Rock，以及RAP與HIP HOP元素的原創風格樂曲，本作濃縮了平時以EXILE／EXILE THE SECOND表演者身分活躍的AKIRA一路走來所形塑的各種重要元素，是一張鮮明展現其作為SOLO藝人全新身分的野心之作。此外，攜此EP展開的「EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”」將於7月開跑，AKIRA以大阪公演為首站，還有東京及愛知，並確定將於台北舉辦。本次巡迴中，AKIRA在成為EXILE之前的舊友EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY的P-CHO，以及由AKIRA親自首次擔任製作的人氣新星團體THE JET BOY BANGERZ等，這些對AKIRA而言不可或缺的重要人物將齊聚一堂。以20年累積的表現力與經驗為武器，AKIRA將挑戰日本國內及海外舞台，不受任何束縛，不畏懼改變，貫徹自身的生存方式與風格，持續進化，邁向20年的下一個未來。未來不屬於任何人，而是由自己親手開創。